Los autobuses eléctricos de Auvasa tendrán wifi gratuito desde el lunes

La experiencia de viaje en el transporte urbano de Valladolid se moderniza. A partir de este lunes, 24 de noviembre, los autobuses urbanos eléctricos de la flota de Auvasa pondrán a disposición de sus pasajeros un servicio de WiFi gratuito, permitiéndoles estar conectados durante sus trayectos.

Esta iniciativa, lanzada como proyecto piloto, tiene como objetivo mejorar la experiencia del usuario, facilitando la navegación ligera, la consulta de correo y el uso de redes sociales con sus propios dispositivos.

El Ayuntamiento de Valladolid ha indicado que para acceder a la red, los usuarios deben activar el WiFi en su dispositivo personal y seleccionar la red AUVASA_WIFI. Será necesario un registro obligatorio, conforme a la Ley de Protección de Datos, para evitar usos fraudulentos, tal y como señala.

El servicio de wifi proporcionado por Auvasa, señala el Ayuntamiento, está pensado para navegación ligera, correo y redes sociales, y la velocidad de conexión dependerá del número de usuarios conectados en el autobús en ese momento y la cobertura de la zona en la que se encuentre el vehículo.

Este proyecto de modernización, que estará en pruebas durante unas semanas, está financiado al 90% a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.