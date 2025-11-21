Absuelven a un joven acusado de agresión sexual a una estudiante Erasmus en Valladolid por falta de pruebas

La Audiencia Provincial ha absuelto a un joven, de unos 29 años, acusado de intentar agredir sexualmente a una estudiante Erasmus que cursaba estudios universitarios en una ciudad de Castilla y León. El tribunal concluye que los hechos denunciados no han quedado acreditados y que no se ha desvirtuado la presunción de inocencia.

La joven denunció un supuesto forcejeo y un acercamiento sexual no consentido en el domicilio del acusado tras coincidir durante una salida nocturna. Sin embargo, no se aportaron informes médicos, señales físicas compatibles con agresión ni testimonios directos, pese a que los hechos habrían ocurrido en una vivienda compartida. Tampoco se escucharon golpes, movimientos ni gritos, según un residente en la habitación contigua.

El tribunal también destacó que la denunciante regresó minutos después al domicilio para recoger un objeto personal, un comportamiento que consideró poco coherente con una situación de miedo o riesgo. Al no existir corroboraciones objetivas ni cumplir el testimonio los criterios de credibilidad exigidos, la Sala dictó la absolución y dejó sin efecto las medidas cautelares. La resolución no es firme y puede ser recurrida.