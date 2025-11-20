Gotion marca el camino para que nuevas empresas chinas se instalen en Valladolid: "Somos un destino competitivo"

De izquierda a derecha: Mercedes Arana, vicepresidenta de CEOE Valladolid, Jesús Julio Carnero, alcalde de Valladolid, y Shi Yonghong, vicepresidente de la Cámara China de Comercio para la Mecánica y la Electrónica (CCCME), con su traductora.

Era el pasado 4 de noviembre cuando Jesús Julio Carnero avanzaba los planes de la multinacional china Gotion High-Tech, que planea invertir cerca de 5.000 millones de euros en Valladolid.

El gigante chino se alía con Inobat para su gigaplanta de baterías de Valladolid y se convertía en el aliado inversor necesario para producir en el gran proyecto de la ciudad del Pisuerga de baterías eléctricas. Gotion marcará el camino para que diferentes empresas chinas se instalen en Valladolid.

Valladolid Now conecta con China con el fin de atraer industria, empleo, innovación y grandes proyectos que puedan tener un amplio recorrido en nuestro territorio.

Ese es el gran objetivo después de la reunión que han mantenido este jueves, 20 de noviembre, el Ayuntamiento de Valladolid, la CEOE y una delegación de la Cámara China de Comercio para la Mecánica y la Electrónica encabezada por su vicepresidente, Shi Yonghong, y compuesta por representantes de grupos industriales vinculados a la electrónica, la maquinaria, el almacenamiento energético, el cableado y los bienes de consumo.

En el encuentro han participado el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, también la vicepresidenta de la CEOE Valladolid, Mercedes Arana, y varios representantes sectoriales y miembros de la organización empresarial, que da continuidad a una reunión previa mantenida en el mes de marzo con el embajador chino en España, Yao Jing, y una delegación cultural, económica y comercial de este país.

Un grupo de trabajo entre China y Valladolid

Durante su intervención, el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha agradecido a la delegación china su presencia e interés mostrado tras los encuentros previos en Matelec y Genera.

“Hemos procedido a la creación de un grupo de trabajo entre Valladolid y China para avanzar en la llegada de empresas chinas a la ciudad de Valladolid. Somos una ciudad abierta, estable y segura para la inversión internacional con un compromiso claro por acompañar a los que quieran implantarse en nuestro territorio”.

Carnero ha destacado también que Valladolid tienen una posición estratégica en una “combinación que hace que la ciudad sea una excelente base para operar hacia Europa Occidental, el norte de África y también hacia Hispanoamérica”.

El alcalde también ha señalado como importantes la disponibilidad de suelo industrial y logístico, el desarrollo del futuro Parque Logístico Agroalimentario y las capacidades de la plataforma intermodal prevista.

También ha detallado “los incentivos municipales, como la tramitación acelerada de licencias, la Oficina de Implantación Empresarial con atención multilingüe y la posibilidad de acuerdos personalizados”.

“Valladolid ofrece vivienda asequible y un acompañamiento completo para directivos y trabajadores que lleguen de otros países. Queremos facilitar el camino desde el primer día. Además, Valladolid puede llegar a ser su base europea y acompañarlos en todas las fases del proceso de implantación”, ha finalizado el alcalde.

Un destino “competitivo”

Mercedes Arana, la vicepresidenta de CEOE Valladolid, ha apuntado que el valor del encuentro sirve como “punto de partida” de nuevas oportunidades de trabajo entre empresas chinas y el tejido empresarial vallisoletano.

“Valladolid combina una ubicación estratégica con factores que la convierten en un destino altamente competitivo para empresas que buscan implantarse en Europa y operar en varios mercados de forma simultánea”, ha afirmado Arana.

La vicepresidenta de CEOE Valladolid ha añadido que “Valladolid ofrece las condiciones necesarias para que cualquier proyecto industrial o tecnológico puedan implantarse con seguridad y crecer a largo plazo”.

Ambas instituciones han coincidido en la creación de ese grupo de trabajo para fomentar esa colaboración.

“Existe margen real para los proyectos conjuntos y estamos preparados para trabajar, desde hoy en su desarrollo”, ha finalizado Arana.

El atractivo de Valladolid

El vicepresidente de la Cámara China de Comercio, Shi Yonghong, ha explicado que “es un honor venir a Valladolid” y que les “llama la atención que es un punto atractivo geográficamente de Valladolid y el talento vallisoletano”.

“Una empresa china (por Gotion) ha elegido Valladolid y me queda claro el porqué. Valladolid es el mejor sitio para la inversión china”, ha añadido Yonghong.

Ha querido dar las gracias al Ayuntamiento de Valladolid y a la CEOE por el trato y la creación del grupo de trabajo.

Trabajar con discreción

“Ojalá que la decisión de las empresas de llegar a Valladolid sea una realidad. Por ahora, hay que seguir trabajando con discreción y prudencia y de ahí no nos vamos a mover”, ha apuntado Carnero, preguntado por Gotion.

El Ayuntamiento trabaja en la modificación del Plan General de Ordenación Urbana para la instalación de Inobat y Gotion en Valladolid. Un proceso que “se ha avanzado pero que no está concluso”, ha afirmado el alcalde.

“El momento que vive Valladolid para la llegada de inversiones de chinas es bueno y en ello estamos trabajando. Gotion tendrá que tomar sus decisiones empresariales. Somos prudentes y pedimos la colaboración del gobierno de España”, ha añadido Carnero.

Sobre el número de empresas chinas que podrían instalarse en Valladolid, el alcalde ha sido cauto indicando que “es la primera toma de contacto y que el grupo de trabajo dará posibilidades a las empresas” pero que, de momento, “no pueden anticipar nada”.