El Ayuntamiento de Valladolid urge al Gobierno a impulsar más de 600 viviendas en los cuarteles de La Rubia

El Ayuntamiento de Valladolid ha instado hoy al Gobierno a agilizar la construcción de más de 600 viviendas en los cuarteles de La Rubia, aprovechando la visita de la ministra del ramo, Isabel Rodríguez, a las obras de construcción de una promoción de 170 viviendas asequibles en Covaresa que promueven conjuntamente el Ministerio de Vivienda, Ayuntamiento y Junta de Castilla y León.

El concejal de Urbanismo y Vivienda, Ignacio Zarandona, ha defendido hoy la necesidad de reforzar la colaboración institucional para acelerar la construcción de vivienda pública y asequible en Valladolid, con especial atención al desarrollo de los antiguos cuarteles de La Rubia, un ámbito que considera “clave” para el futuro residencial de la ciudad.

Zarandona ha recordado que SEPES está tramitando con el INVIED (Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa), del Ministerio de Defensa, la transmisión de los terrenos a la ciudad, y recordó que aunque el planeamiento vigente contempla unas 200 viviendas, la capacidad real del área permitiría superar las 600.

En este sentido, ha asegurado que el Ayuntamiento está preparado para actuar con rapidez: “Si se decide apostar por una promoción ambiciosa, el Ayuntamiento activará de inmediato las modificaciones necesarias del Plan General. Queremos ser parte de la solución y no un freno. Valladolid merece una respuesta acorde con la magnitud del problema de la vivienda”.

Por ello, llama a la rápida actuación del Gobierno de España: “Lo que necesitamos ahora es que el Gobierno confirme su compromiso con un proyecto que puede transformar no solo el barrio, sino la ciudad entera”, afirmó.

Y es que, a juicio del representante municipal, “Valladolid no puede permitirse renunciar a una oportunidad de esta envergadura. Tenemos suelo, tenemos demanda y tenemos disposición política y técnica para avanzar.

Zarandona insistió en que la operación de La Rubia responde a una demanda social compartida: “Los vecinos llevan años esperando. Es una demanda ciudadana, no un proyecto partidista. Todos los vallisoletanos saben que este desarrollo es esencial para generar vivienda asequible, espacios públicos de calidad y nuevas oportunidades”.

Zarandona señaló durante la visita a la promoción de 170 viviendas de Covaresa que “la colaboración excelente entre administraciones da grandes y magníficos resultados”.

En esa línea, explicó que Valladolid avanza en nuevos proyectos que pueden superar las 600 viviendas destinadas principalmente al alquiler joven, herramientas decisivas para “la prosperidad, el futuro, la retención del talento y la reducción de la presión que sufren muchos ciudadanos por el coste de la vivienda”.

El concejal explicó que el Ayuntamiento está ultimando un Plan de Vivienda 2026–2030, concebido como herramienta estratégica para garantizar una respuesta estructural y sostenida al acceso a la vivienda en la ciudad.

Por último, agradeció la presencia de la ministra y reiteró la voluntad del Ayuntamiento de mantener una “colaboración honesta, leal y eficaz” con el Gobierno y la Junta. “Queremos sumar. Valladolid está preparada para crecer, y pedimos que el Gobierno acompañe este esfuerzo para que estos proyectos, que son de ciudad, puedan hacerse realidad cuanto antes”.