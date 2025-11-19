Vuelos desde 80 euros para viajar de Valladolid a Canarias este invierno: los pasajeros disfrutarán de grandes ventajas

La compañía aérea Binter ha lanzado su nueva promoción Flight Friday, con la que se pueden adquirir billetes a precios reducidos para volar entre Valladolid y Canarias desde el 12 de enero hasta el 31 de marzo de 2026. A través de esta iniciativa, hasta el 1 de diciembre se pueden comprar billetes desde 80 euros el trayecto, en caso de comprar ida y vuelta.

La compañía aérea conecta Valladolid y Canarias cuatro veces a la semana. Durante la temporada de invierno, la aerolínea opera vuelos a Gran Canaria los lunes y los jueves, y a Tenerife los miércoles y sábados, facilitando de esta forma los viajes cortos y las escapadas de fin de semana.

Además, mantiene en esta ruta una de sus características diferenciales que permite a sus pasajeros llegar por el mismo precio desde o hasta cualquiera de los aeropuertos canarios, al ofrecer gratis los vuelos en conexión, aprovechando los 220 trayectos interinsulares diarios que la aerolínea realiza en el Archipiélago.

Grandes ventajas

Los pasajeros de estos vuelos de Binter disfrutarán de las ventajas diferenciales del producto que ofrece la aerolínea canaria: el confort de sus nuevos aviones Embraer E195-E2 -el reactor de pasillo único más silencioso, limpio y eficiente de su clase, con una configuración que permite más espacio entre filas y la comodidad de no tener asiento de en medio-, a lo que se suma un servicio a bordo de alta gama, con amplias prestaciones para todos los pasajeros que incluye un aperitivo gourmet durante el trayecto.

La promoción estará activa hasta el lunes 1 de diciembre para volar en el periodo comprendido entre el 12 de enero y el 31 de marzo de 2026. Las personas que deseen aprovecharla pueden adquirir los billetes a través de los distintos canales de venta de la compañía: bintercanarias.com , la app de Binter, el teléfono 922/928 32 77 00 y agencias de viajes, donde podrán consultarse las condiciones y precios de los distintos destinos.