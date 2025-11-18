Una esperada y famosa tienda abre sus puertas en pleno centro de Valladolid: con regalos y descuentos del 20%

En la mañana de este martes, 18 de noviembre, eran varios los camiones y los operarios que se afanaban por poner a punto todo para que la tienda Miniso abra sus puertas en la Plaza Mayor de Valladolid en las próximas horas.

“Miniso llega a Valladolid. Os esperamos el próximo viernes, 21 de noviembre, a partir de las 17:00 horas en la Plaza Mayor número 10 de Valladolid. Ven a pasar una tarde divertida con regalos, descuentos y sorpresas”, han asegurado desde la marca.

Miniso ha animado a pasar una “tarde divertida” con “descuentos, sorpresas y regalos” para todos los asistentes que acudan a la apertura de la tienda.

“Habrá vales de descuento del 20% en futuras compras a los 30 primeros asistentes”, han añadido desde la compañía.

La historia de Miniso

Miniso pasa por ser una cadena de tiendas minoristas china de productos de estilo de vida que vende artículos para el hogar, además de cosméticos, papelería y juguetes a precios asequibles.

Aunque la marca tiene una estética inspirada en Japón y fue fundada por un empresario chino y un diseñador japonés, la empresa es de origen chino y fabrica la mayoría de sus productos en China.

El modelo de negocio está basado en ofrecer productos funcionales con diseños atractivos y calidad aceptable a bajo costo, con una constante renovación de sus productos.

Fue fundada en 2011 por el empresario chino Ye Guofu y el diseñador japonés Junya Miyake.

Allí se pueden comprar cosméticos, papelería, juguetes, artículos de cocina, decoración y también accesorios tecnológicos. Su lema es “La vida es para divertirse” y se enfoca en el triángulo de “bueno, bonito y barato”.

Una nueva tienda que llega al centro de Valladolid.