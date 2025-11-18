Agreden a un conductor de Auvasa tras adelantar un coche en Parquesol: el autor rompió la ventanilla y golpeó al trabajador

Un conductor de Auvasa de la línea 8 ha sido agredido este pasado sábado en el barrio de Parquesol, en Valladolid, después de adelantar a un turismo cuyo conductor taponó al vehículo articulado tras los hechos y rompió la luna lateral para golpear al trabajador, según ha denunciado Csif a través de un comunicado remitido a los medios de comunicación.

Desde el sindicato han querido condenar "enérgicamente" los hechos y han exigido a la empresa municipal que se persone en la causa como acusación particular en el procedimiento penal con el objetivo de que envíe así un "mensaje inequívoco de tolerancia cero frente a cualquier agresión a su plantilla".

El conductor, de 49 años, tuvo que ser evacuado de urgencia hasta el Hospital Río Hortega para ser tratado de las heridas sangrantes que sufrió en la cara y las manos.

Los hechos ocurrieron en torno a las 19:30 horas del sábado, a la altura del número 1 de la calle Hernando de Acuña, la arteria principal del barrio vallisoletano de Parquesol. El autobusero adelantó al turismo del presunto agresor, quien de nuevo interceptó al vehículo de transporte público, se bajó del coche y golpeó violentamente la ventanilla del conductor a la vez que le increpaba, causándole lesiones.

Fue la rápida intervención de los pasajeros, que fotografiaron la matrícula del vehículo, lo que permitió a la Policía Municipal identificar al supuesto agresor, que posteriormente reconoció los hechos.

Desde Csif han querido trasladar públicamente su apoyo, solidaridad y respaldo al conductor y a la plantilla de Auvasa, que "presta un servicio público esencial sometido a una presión creciente y, en demasiadas ocasiones, sin las garantías de seguridad necesarias".

Para el sindicato, esta agresión "no es un incidente aislado", sino que se suma a otros episodios violentos sufridos por trabajadores durante los últimos años, como en 2022 cuando un conductor fue agredido con un puñetazo durante un servicio nocturno tras pedir un cliente ebrio que se colocara la mascarilla.

O en 2023, donde otro trabajador tuvo que acudir a los tribunales por un altercado con un usuario y donde el juzgado le dio la razón después de que Auvasa le negara la defensa jurídica, "evidenciando la falta de respaldo institucional al colectivo".

Además de que se presente como acusación particular, Csif reclama que se garantice la asistencia jurídica y apoyo psicológico al conductor, velando por su evolución médica y su situación laboral "para evitar un perjuicio añadido".

También exigen que se active un protocolo específico de actuación ante agresiones, "con apoyo inmediato al trabajador, comunicación al comité de empresa y evaluación de las medidas preventivas en la línea afectada".

Han aprovechado su escrito para recordar igualmente que la Ordenanza del Transporte Colectivo de Valladolid prevé sanciones elevadas para usuarios que agredan o intimiden a los trabajadores, con multas de hasta varios miles de euros, solicitando que estas se apliquen "con la máxima contundencia".