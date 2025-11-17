El nuevo centro deportivo 'todo en uno' de Marcos, Pablo, Diego y Nacho: "Tenemos nutrición, entrenamiento y fisioterapia"

Entrenamiento personalizado, fisioterapia, nutrición y hasta pilates. Desde hace pocas semanas, Arroyo de la Encomienda (Valladolid) cuenta con un centro deportivo integral impulsado por cuatro jóvenes vallisoletanos que se conocieron en una experiencia laboral previa en otra empresa y decidieron emprender juntos su propia aventura.

Ellos son Marcos González (31-01-1998), Pablo de la Fuente (21-01-1998), Diego Valdés (19-01-1999) e Ignacio Pérez (21-03-1998). Graduado el primero de ellos en Fisioterapia y el resto en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, la combinación de todas sus especialidades hace de Nova un completo centro deportivo en el que llevar el entrenamiento y la salud al siguiente nivel.

Ignacio es especialista en dolor de espalda, tiene un Máster en Entrenamiento Personal y un curso avanzado de nutrición deportiva. Pablo suma un máster en prevención y readaptación de lesiones, al igual que Diego, mientras que Marcos destaca por la terapia manual y el ejercicio terapéutico.

Exterior de 'Nova Deporte y Salud' Foto: Álvaro Bravo Sobas

"Queríamos hacerlo un poco a nuestra manera, sabiendo que podíamos funcionar juntos", apunta Marcos en declaraciones a este periódico. Sumado a su juventud, todos ellos por debajo de los 30 años, creían que era una "buena oportunidad" lanzarse a esta aventura.

Todo arrancó hace varios meses, cuando iniciaron un proceso en el que había que "afinar muchas cosas, sobre todo ideas". Para poder hacer realidad Nova han tenido que recurrir a préstamos bancarios.

"No tienes un ingreso enorme, eres joven y tienes que buscártelas como puedas. La inversión ha sido grande porque el local estaba en bruto y hemos tenido que hacer la obra completa nosotros", reconoce el fisioterapeuta.

Sala de fisioterapia del centro deportivo Nova Foto: Álvaro Bravo Sobas

Su emprendimiento no ha estado exento de quebraderos de cabeza, empezando por el nombre. "Al final somos cuatro, para lo bueno y para lo malo", bromea Marcos, quien desvela que Nova hace referencia a una "nueva etapa" en sus vidas tanto profesionales como personales.

Nova se dirige a "toda la población" y es en este punto donde el joven vallisoletano quiere incidir porque en su centro deportivo "hay gente de todo tipo entrenando". "Se juntan jóvenes con más mayores. Es un ejercicio de salud y es vida, dependiendo de la etapa en la que estés vas a necesitar unas cosas u otras", añade.

El proyecto de los cuatro jóvenes está basado en la "evidencia científica" sobre las patologías. En primer lugar realizan una valoración inicial con el usuario mediante una entrevista, donde se fijan los objetivos y se organiza un entrenamiento, con entrenador personal, completamente adaptado.

"Vemos la movilidad, la fuerza que tiene y, en función de todos esos parámetros, afinamos mucho más que lo que se puede hacer en un gimnasio", precisa. Si algo destacan, además, es que aquí tienen a alguien encima que está guiando y ayudando al usuario.

Nacho dirige a uno de los usuarios en sus entrenamientos en Nova Foto: Álvaro Bravo Sobas

En sus entrenamientos la fuerza tiene una importancia capital, ya que "todos los estudios" muestran que es "fundamental no solo para cuando estás con una enfermedad o una lesión, sino para disminuir el riesgo porque produce muchísimos beneficios a todos los niveles".

Al entrenamiento y seguimiento "muy individualizado" le suman la fisioterapia y nutrición si es necesario, para "mejorar algún aspecto". "No encontramos muchos casos en los que se haga un trabajo como el nuestro", apunta.

Es esa simbiosis entre las tres patas de su mesa lo que ayuda a que den un servicio "más completo y más específico". "Vamos todos un poco de la mano y te podemos ayudar en todos esos aspectos. También nos diferencia las ganas y la ilusión, somos jóvenes, nos encanta y apasiona esto", asegura Marcos.

Nova abrió sus puertas hace escasas semanas en Arroyo de la Encomienda Foto: Álvaro Bravo Sobas

Y Nova no opera únicamente con usuarios individuales, sino que también ofrece sus servicios a clubes deportivos de la ciudad que quieran encontrar en ellos un suplemento para sus deportistas. Para ello, han conveniado con algunos de estos equipos dotándoles de beneficios como descuentos para jugadores o socios de los clubes.

Los grupos con los que trabajan son de un máximo de cuatro personas por entrenador para que sea "más individualizado" y, según puntualiza Marcos, lejos de la falsa creencia de que el acceso a este tipo de entrenamientos no está al alcance de cualquiera, ciertamente cuentan con la variabilidad económica suficiente para que cualquiera pueda cuidar de su salud con ellos.

"El precio es algo más elevado que en un gimnasio, pero aquí no te tienes que preocupar por preparar el entrenamiento, tienes alguien encima de ti y tú solo tienes que ejecutar. Con tratamiento de fisioterapia y dieta, puede rondar en torno a los 100 euros", explica.

Nacho controla la buena aplicación del entrenamiento en uno de los usuarios Foto: Álvaro Bravo Sobas

"Lo puede hacer todo el mundo, también es un poco adaptarte no solo a lo que necesites, sino a lo que puedas, pero está al alcance de cualquiera", insiste.

La elección de Arroyo de la Encomienda viene motivada por el crecimiento que el municipio viene experimentando en las últimas décadas. También por la "facilidad para aparcar" tanto para ellos como para sus clientes.

Aunque su aventura acaba de arrancar, afrontan la misma con "muchísima ilusión" con las expectativas de "asentar el proyecto y hacer lo que queremos hacer".

Pablo, Marco, Diego y Nacho en las instalaciones de Nova Foto: Álvaro Bravo Sobas

Desde Nova, se presentan así a la sociedad vallisoletana, a quien invitan a experimentar los beneficios de un centro deportivo integral que también apuesta por el deporte profesional y semiprofesional, con la colaboración de los clubes de la ciudad y provincia de Valladolid y Arroyo de la Encomienda que así lo deseen.