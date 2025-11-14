Detenido por bajarse los pantalones ante una niña en la plaza de las Cortes de Valladolid: "Era una broma"

Agentes de la Policía Nacional detuvieron este pasado jueves a un hombre en Valladolid por un presunto delito de exhibicionismo ante una menor de edad. La intervención se produjo tras un aviso recibido en la sala.

Los hechos tuvieron lugar en la Calle Monasterio Santa María de la Vid, en las inmediaciones de la Plaza de las Cortes de Castilla y León, situada en la Avenida Salamanca.

Personal del Servicio de Seguridad de las Cortes alertó al 091 después de observar a un individuo realizando actos de índole sexual entre vehículos estacionados, coincidiendo con el paso de una menor de unos doce años que vestía uniforme escolar.

Una patrulla de la Policía Nacional se desplazó de inmediato al lugar y localizó a un hombre que coincidía con la descripción facilitada. Al detectar la presencia de los agentes, el sospechoso trató de huir a pie, pero fue interceptado instantes después.

Durante su identificación, el detenido manifestó conocer el motivo de la actuación policial, alegando que se estaba bajando los pantalones como parte de una supuesta “broma para observar la reacción de la gente”.

También reconoció haber sido sancionado administrativamente con anterioridad por comportamientos similares.

Otro agente confirmó que se trataba de la misma persona que había sido vista cometiendo el acto frente a la menor, por lo que se procedió a su detención como presunto autor de un delito de exhibicionismo ante menor de edad.

El hombre ha sido puesto en libertad con la obligación de comparecer ante la autoridad judicial cuando sea requerido.