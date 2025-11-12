Salvan la vida a un joven de 27 años tras arrojarse al río Pisuerga desde el Puente Mayor

Los Bomberos de Valladolid en el río Pisuerga en imagen de archivo R. Valtero - Ical

Un joven de 27 años ha sido rescatado con vida tras lanzarse al río Pisuerga desde el Puente Mayor de Valladolid en la madrugada de este miércoles, 12 de noviembre, como ha informado el Servicio de Emergencias 112.

La sala de Operaciones del 112 de Castilla y León recibió una llamada de la Policía Municipal de Valladolid a las 02:51 horas que alertaba de que el joven se había arrojado al río y “estaba tratando de ganar a nado la orilla derecha del río, a la altura del edificio Duque de Lerma.

El 112 dio aviso a los Bomberos de Valladolid, a la Policía Nacional y al centro coordinador de urgencias (CCU) de Emergencias Sanitarias-Sacyl, desde el que enviaron una UVI móvil.

Además, el centro coordinador de emergencias de la Junta de Castilla y León quedó activado para el seguimiento del incidente, ante la posibilidad de necesitar medios suplementarios en la intervención.

Los bomberos y los agentes de las fuerzas de seguridad localizaron finalmente al joven. Tras rescatarlo, los bomberos le trasladaron en una embarcación hasta la playa de Las Moreras.

Fue ahí cuando una UVI móvil de Emergencias Sanitarias atendió al varón para evacuarle, posteriormente, al Hospital Clínico Universitario de Valladolid.

Investigación

La Policía Nacional está investigando si antes de que se produjeran los hechos hubo un robo previo por parte del varón, como han informado a EL ESPAÑOL de Castilla y León fuentes del cuerpo.