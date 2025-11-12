Cruce de cifras entre Ayuntamiento y Gobierno por las casas en los cuarteles de La Rubia: “Caben 600"

El alcalde, Jesús Julio Carnero, ha recordado que el Consistorio ya ha respondido a la carta remitida por el Ejecutivo, aunque “todavía no se ha producido la reunión que permita avanzar hacia la pretensión final del Ayuntamiento”, que pasa por levantar 600 viviendas en la zona, frente a las 200 que anunció la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, durante su visita al enclave hace unas semanas, acompañada de otros dos ministros.

Carnero ha recalcado que “el Gobierno debe mover ficha” y aclaró que el Ayuntamiento no puede iniciar una modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) “sin saber exactamente qué quiere hacer el promotor”.

En este sentido, apuntó que el actual planeamiento permite la construcción de hasta 600 viviendas, “una cifra realista y viable dentro del espacio de los cuarteles de La Rubia”.

Por su parte, el delegado del Gobierno, Jacinto Canales, ha defendido la necesidad de ampliar las posibilidades urbanísticas del proyecto.

Canales señaló que la cifra de 200 viviendas “responde al PGOU vigente”, pero pidió al Ayuntamiento “su modificación para que puedan construirse holgadamente unas 700 viviendas”.

El regidor, sin embargo, insistió en que la iniciativa debe partir del Gobierno central: “Nosotros no podemos inventarnos la modificación sin conocer el proyecto. Lo que tiene que hacer el Ejecutivo es definir su propuesta y poner en marcha el desarrollo, porque sabemos que se pueden hacer 600”.

Mientras tanto, la colaboración institucional en materia de vivienda sigue dando frutos en otros puntos de la ciudad. Actualmente, la Junta, el Gobierno y el Ayuntamiento construyen medio centenar de pisos en la calle Mieses, destinados a alquiler asequible para jóvenes y gestionados en régimen de cohousing, con una inversión superior a seis millones de euros.