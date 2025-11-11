El remate de la campaña de asfaltado de Valladolid afectará a ocho calles, entre ellas una vía principal de salida de la ciudad

La campaña de asfaltado del Ayuntamiento de Valladolid entra en su fase final en este mes de noviembre que traerá consigo nuevas intervenciones en ocho calles de la ciudad del Pisuerga, lo que implicará que las vías afectadas presenten cortes y desvíos durante el desarrollo de los trabajos.

Las actuaciones están enmarcadas dentro del contrato de conservación, reparación y reforma de las infraestructuras viales, con el fin de mejorar el firme en tramos deteriorados y garantizar de esta forma una circulación más segura.

Ejecutados por la empresa Collosa, los trabajos afectarán en dos tramos en el sentido de salida de la ciudad de la Avenida de Gijón, en el Camino de Mona, la calle Miguel Hernández, la calle Leyes, el camino del Espinar, la calle Gamazo, la calle Moradas y la Senda Salve Regina.

En todos estos casos estará permitido el acceso a garajes y vados, mientras que en las vías principales estará siempre abierto un carril abierto al tráfico para evitar los cortes al tráfico totales.

En la Avenida Gijón, una de las actuaciones de mayor envergadura, actuarán en dos tramos diferenciados, entre el número 20 y la intersección con la carretera de Fuensaldaña, y desde la gasolinera hasta el número 90. Realizarán trabajos de fresado y extendido de nuevo aglomerado.

También se actuará en zonas como la calle Moradas, en la Rondilla, calle Gamazo, en la zona centro, el Camino de Mona, Camino del Espinar, calle Miguel Hernández, en Covaresa, la Senda Salve Regina, y la calle Leyes. En todos estos casos, se garantizará el acceso a los vados y garajes durante las obras.

En las calles Leyes, Camino del Espinar y Senda Salve Regina se realizarán fresados y en Gamazo y Moradas se extenderá ya la mezcla bituminosa caliente que implica la fase final del asfaltado.

Desde la Concejalía de Tráfico y Movilidad se explica que esta planificación se debe a dos criterios. Uno primero por la necesidad de completar las obras que no se ejecutaron durante el verano por la alta carga de proyectos o la disponibilidad de materiales y un segundo de elección de tramos que no suponen una afectación grave al tráfico y permiten que se mantenga la circulación con medidas mínimas de regulación del tráfico.

Las intervenciones forman parte del Plan Anual de Conservación Viaria que el Consistorio desarrolla para mantener en buen estado el pavimento urbano y mejorar la seguridad vial. Aunque los trabajos pueden generar molestias puntuales al tráfico y a los vecinos, el Ayuntamiento subraya que se trata de actuaciones de corta duración, la mayoría de entre tres y cinco días, y que se realizarán preferentemente en horario diurno para reducir el impacto acústico.

La información sobre los cortes y desvíos puede consultarse en la web municipal de Movilidad y Tráfico, donde se actualizarán los tramos afectados y la evolución de los trabajos a lo largo del mes.