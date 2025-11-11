Los empresarios denuncian el "coste excesivo e injusto" de la nueva tasa de basuras para el comercio de Valladolid

La Federación de Comercio y Servicios de Valladolid y Provincia (Fecosva) ha expresado su "profundo malestar" por la aplicación de la nueva tasa municipal de recogida de residuos.

La organización ha trasladado al Ayuntamiento su "desacuerdo" con los criterios empleados y ha hecho pública su protesta ante lo que consideran un trato "injusto y desproporcionado" hacia los establecimientos comerciales.

Fecosva asegura en un comunicado que ha recibido "innumerables quejas" de los empresarios del sector tras la liquidación de la nueva tasa.

El colectivo más afectado, según la federación vallisoletana, es el del comercio en general, incluido en el Grupo C de la ordenanza fiscal. En este grupo se encuadran la mayoría de las tiendas de proximidad y negocios minoristas, que, según denuncian, generan "muy pocos residuos".

La federación recuerda que el comercio en general produce principalmente cartón en dos periodos concretos del año, coincidiendo con los cambios de temporada en marzo-abril y septiembre-octubre.

"El resto de los meses apenas se genera residuo alguno, ni orgánico ni de envases domésticos", explican en el mismo texto. Por ello, sostienen que "no es justo aplicar tasas que triplican o cuadruplican las de un hogar medio".

En la comparativa que aporta Fecosva, un local de 90 metros cuadrados paga 322,95 euros anuales, frente a los 80,12 euros que abona una vivienda del mismo tamaño.

La federación considera que "los baremos utilizados no son ni justos ni proporcionales" y propone que el comercio en general, actualmente en el Grupo C, se integre en el Grupo A, que agrupa a los establecimientos con menor generación de residuos.

Otro punto de desacuerdo de los empresarios vallisoletanos es el cálculo de la tasa en función de los metros cuadrados del local. "Un establecimiento más grande no necesariamente genera más residuos", advierte la organización.

Por eso también piden que se distinga la superficie dedicada a almacén o exposición, ya que el criterio actual "no refleja la realidad de la actividad comercial".

Fecosva denuncia además que los locales sin actividad "están recibiendo liquidaciones como si funcionaran a pleno rendimiento".

Según subrayan los empresarios, "un local cerrado no puede generar residuos" y su inclusión en la tasa supone un agravio comparativo con los almacenes o garajes, que están exentos precisamente por no producir desechos.

La federación reclama al Ayuntamiento que "la tasa sea más justa y proporcional", recordando que el propio folleto municipal indica que "cada negocio genera una cantidad diferente de residuos".

Por ello, los comerciales vallisoletanos instan a modificar la ordenanza y adecuarla al principio de pago por generación que recoge la Ley 7/2022, de residuos y suelos contaminados.

Desde Fecosva solicitan conocer los criterios técnicos con los que se ha elaborado la tasa y recuerdan que, en reuniones previas, tanto el concejal responsable como los técnicos municipales mostraron su "disposición a corregir los aspectos injustos o poco proporcionados".

"Confiamos en la buena disposición del alcalde y en que el Ayuntamiento revise la aplicación de la tasa de residuos, cuyo coste es excesivo para algunos sectores, como el del comercio en general", concluye la federación.

"La situación no es justa para los ayuntamientos"

Hace apenas unos días, el concejal de Hacienda, Personal y Modernización Administrativa del Ayuntamiento de Valladolid, Francisco Blanco Alonso, también se pronunciaba sobre dicha tasa de basuras y defendía en declaraciones a EL ESPAÑOL Noticias de Castilla y León que la situación actual "no es justa" para los ayuntamientos. "Nos obligan a imponer una tasa sin un marco regulatorio y sin un desarrollo reglamentario", señalaba.

El concejal explicaba que, en Valladolid, el cálculo de la tasa "atiende al número de empadronados y a la actividad que se desarrolla o a la superficie construida", aunque en otras ciudades se utilizan otros criterios, como el consumo de agua, el valor catastral o una tasa fija.

"Que haya un rosario de tasas en todo el panorama nacional atenta contra la seguridad jurídica de los ayuntamientos", afirmaba para este periódico.

Blanco también indicaba entonces que esta situación "va en contra del principio de igualdad entre los ciudadanos" y responsabilizó al Gobierno central de la implantación obligatoria del tributo.

"No es que le echemos la culpa, es que es el responsable directo. Fíjese si es injusto que hasta ayuntamientos socialistas dentro de la FEMP se están quejando", señalaba.

El concejal, además, recordaba que el Ayuntamiento de Valladolid ha solicitado al Gobierno "que elimine la obligatoriedad" de aplicar esta tasa, y destacó que la ciudad mantiene "una de las tasas de basuras más bajas de España".

Según indicaba, la cuota doméstica de un hogar tipo en 2025 es de 116,32 euros, mientras que en Valladolid "se ubica en 70,82 euros".

Por último, explicaba que la recaudación prevista se destina íntegramente a cubrir los costes del servicio. "La Ley dice que se debe repercutir el coste de transporte, tratamiento y recogida del residuo sólido urbano, y este coste en Valladolid, según la contabilidad analítica del servicio, es de aproximadamente 18 millones de euros", precisaba.