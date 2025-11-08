Conrado Íscar en el Día de la Provincia: "Necesitamos más recursos y una financiación local justa y equitativa"

El presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar, durante su intervención en la celebración del Día de la Provincia R. Valtero Ical

La Diputación de Valladolid ha celebrado este sábado el Día de la Provincia 2025. Una cita en la que el presidente de la institución provincial, Conrado Íscar, ha querido volver a reivindicar una financiación local "justa y equitativa". "Necesitamos más recursos económicos", ha precisado.

Durante su intervención en la Casa de las Artes de Laguna de Duero, ha clamado por una "norma legal que ampare las necesidades económicas de las corporaciones locales", ya que es la "base de una prestación adecuada de servicios".

Asimismo, ha querido incidir en que la Diputación de Valladolid presentará un aumento del presupuesto para este 2026, superando los 180 millones de euros. Al acto institucional, que un año más se celebra en un municipio de la provincia, han acudido cerca de un millar de alcaldes y concejales de los 225 consistorios y nueve pedanías que forman el territorio vallisoletano.

Íscar ha querido destacar el papel de los alcaldes y alcaldesas, y el de los concejales, de todos los municipios, ya que "son fidelidad, cariño y tesón ante la adversidad". "Y por todo ello os doy las gracias y os animo a continuar con la inagotable labor que realizáis en vuestros municipios", ha apuntado.

El presidente ha subrayado especialmente la labor social y económica que la Diputación lleva a cabo durante este mandato. En este sentido, se ha referido a la "fuerte inversión" de la institución en materia de vivienda, incrementando un 219% la partida destinada a estas políticas.

"Hemos destinado 4.660.000 euros a nuestro Plan de Vivienda y a esto también se le llama luchar contra la despoblación", ha manifestado.

De la misma forma, ha puesto en valor el trabajo de la Diputación de Valladolid en el área de los Servicios Sociales, recordando el "esfuerzo económico" de la institución para alcanzar la cifra de 16 millones de euros en la Ayuda a Domicilio, un servicio que no tiene lista de espera. "Eso es trabajar por la dignidad de nuestra gente", ha asegurado.

El discurso también ha servido para destacar la riqueza patrimonial, cultural y social de la provincia de Valladolid, de la que forman parte sus tradiciones, costumbres y sus gentes.

Por ello, Íscar cree que la provincia de Valladolid es una "tierra llena de oportunidades" y, en esta línea, ha recordado las partidas que se han dirigido al Plan de Empleo Local de la Diputación de hasta 3,6 millones de euros, lo que ha contribuido a crear más de 600 puestos de trabajo.

Por último, ha mostrado su apoyo a los gobernadores locales, incidiendo en que los regidores "nunca dejan realmente de llevar consigo la vitola de alcaldes"."Nosotros, los alcaldes, debemos estar siempre ahí, en defensa de lo nuestro. ¡Siempre! Sin excepciones. Nos convertimos en alcaldes precisamente por eso, para pelear por la tierra donde nacieron nuestros abuelos", ha enfatizado.

La Gala del Día de la Provincia 2025 ha estado presentada por el mago Miguel de Lucas y ha contado con la participación del presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y del alcalde de Laguna de Duero, Avelino Álvarez, quienes se han dirigido a todos los presentes durante el acto.

Durante la Gala, se ha rendido también un sentido homenaje a la difunta alcaldesa de Vega de Valdetronco, Lourdes Gómez, quien falleció hace tan solo un mes a los 80 años. La regidora permaneció en el cargo durante 22 años, desde 2003, bajo las siglas del Partido Popular.