Roba prendas valoradas en 600 euros en Río Shopping y las oculta en el carrito de su bebé

El joven que robó prendas valoradas en 600 euros y las ocultó en el carrito del bebé

La Guardia Civil de Valladolid ha detenido a un joven como presunto autor de un delito de hurto en el centro comercial Río Shopping.

Los agentes se encontraban realizando labores de vigilancia en las inmediaciones del centro comercial cuando fueron requeridos por el personal de seguridad privada.

Los vigilantes habían detectado, a través del sistema de videovigilancia, la comisión de varios hurtos en distintas tiendas del complejo comercial, con un valor aproximado de 600 euros.

Gracias al seguimiento por cámaras, lograron identificar al presunto autor, un joven de 20 años que utilizaba el carrito de su bebé para ocultar las prendas sustraídas.

Una vez localizado, los agentes procedieron a su detención en el propio centro comercial, recuperando los efectos sustraídos.