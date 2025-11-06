Manel Fuentes visita Valladolid por un motivo muy especial: "La cara de este paciente nos suena"

El popular presentador de televisión Manel Fuentes, conocido por su programa 'Tu cara me suena', ha vuelto a visitar Valladolid, un lugar al que parece que le unen muchas cosas.

En esta ocasión, ha vuelto a confiar en la Clínica LoMás de Valladolid, donde este jueves ha sido visto junto al doctor Daniel Zarza, especialista en medicina estética, ginoestética e implantología capilar.

La visita ha coincidido además con una fecha especial, ya que era el cumpleaños del propio doctor Zarza, lo que ha dado un toque aún más cercano a este nuevo encuentro entre el presentador y el equipo.

En una imagen subida en redes se les ha podido ver a los dos compartiendo tarta, como no podía ser de otra manera.

En redes sociales, la propia clínica ha compartido con humor una imagen del momento acompañada del mensaje: “La cara de mi paciente de hoy me suena”. En este caso junto a la doctora Ana González Celestino, que es médica estética.

No es la primera vez que Manel Fuentes visita este centro vallisoletano. Hace apenas unas semanas, la clínica ya había publicado que el comunicador “confía su salud en LoMás”, destacando la simpatía y cercanía del presentador durante su recorrido por las instalaciones, su visita a la Boutique de la Piel y su paso por el Lo+ Bar.

El presentador junto al doctor Zarza

El propio Manel Fuentes ha compartido un mensaje de agradecimiento en el que afirmaba: “Queridos, soy Manel Fuentes, de Tu cara me suena, y hay un sitio en España, concretamente en Valladolid, único. Gracias a un amigo he descubierto LoMás, y el nombre hace justicia porque es lo más de lo más. Nos seguiremos viendo aquí”.

Su gerente Javier Moralejo y todo el equipo quisieron agradecer públicamente la confianza del presentador, destacando su amabilidad.

Está claro que no será la última vez que Manel visite la ciudad del Pisuerga, porque está claro que ahora ya sabemos de dónde le viene ese elixir de la eterna juventud que ha tomado.