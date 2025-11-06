Killiam, venezolano viviendo en Valladolid, explota por el precio del alquiler: "Tienes que ganar 3.000 € o compartir piso"

Killiam, un venezolano que lleva tres años viviendo en Valladolid, ha explotado sobre el precio de los alquileres en la ciudad del Pisuerga.

Son muchos los que cada día comparten sus experiencias a través de las redes sociales y denuncian el elevado coste de las viviendas, que no permiten que muchos se puedan cambiar de residencia o a los más jóvenes independizarse.

A través de un vídeo de Instagram, en su cuenta Juntos de Rutas, el venezolano ha asegurado que una de las razones que les trajo a él y su familia a vivir a Valladolid fueron "los costes, los gastos y, sobre todo, el alquiler". Por aquel entonces los precios no eran los mismos que hoy en día.

Asegura que ha notado un incremento y durante el vídeo muestra algunos de los pisos ofertados. Por ejemplo, se puede ver uno que está vacío, de dos habitaciones por 850 euros; otro en el centro, de 80 metros cuadrados, por 1.400; y otro con muebles "viejos" por la friolera de 1.500 euros. Un dúplex por 1.600 euros o un estudio por 690.

Muchos de ellos sin garaje, lo que complica aún más la búsqueda dado que, dependiendo de la zona, no es fácil encontrar estacionamiento en el día a día.

"Me parece exagerado el incremento de los precios, es una locura". En su caso, tiene que buscar pisos de tres habitaciones como mínimo, ya que vive con su mujer y su hija.

En esta situación, se encuentra con viviendas que alcanzan los 2.400 euros. "Me parece una depravación, no sé qué fue lo que ocurrió, pero Valladolid se ha encarecido muchísimo".

Una ciudad que, afirma, hace tres años "nadie la consideraba para vivir", haciendo alusión a la población extranjera. Sin embargo, cree que la cercanía con Madrid o el aumento de habitantes ha llevado a este elevado coste por el aumento de la demanda.

Asimismo, lamenta que este no es el único problema al que se enfrentan, sino que también hay una serie de requisitos necesarios a la hora de encontrar una vivienda.

"Te piden un mes de fianza, un mes de garantía adicional, un mes de gastos de inmobiliaria, que no deberíamos pagar nosotros sino los propietarios", añade.

En algunos casos, asegura que hay que pagar casi 5.000 euros, un dinero que "la gente común y corriente no tiene". Así como los documentos que debes tener como "dos o tres nóminas superiores al coste del alquiler".

Killiam lamenta que, como mínimo, "tienes que ganar 3.000 euros al mes" y afirma que "conoce a muy poca gente" que llega a dichas cifras en sus trabajos.

"Normalmente, los sueldos están en unos 1.200-1.300 euros. A muchos les toca compartir piso porque no hay forma de encontrar nada", critica.