Estafa desde Sabadell a un ciudadano de Valladolid más de 1.700 euros haciéndose pasar por la trabajadora de un banco

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Sabadell a una mujer como presunta autora de un delito de estafa, como han informado fuentes policiales.

Todo tras una investigación que se inició al recibir la denuncia de un ciudadano en Valladolid, quien manifestó en dependencias de la Comisaría de Distrito Valladolid Delicias, al haber sido víctima de un delito de estafa mediante la modalidad de ‘Vishing’.

El hombre relató en la denuncia que había recibido una llamada de una persona que se hacía pasar por el servicio de atención al cliente de su entidad financiera. Le avisaba de que estaban haciendo operaciones a su nombre en Murcia y le preguntaba si era el ordenante de las mismas.

La víctima lo negó y se dejó asesorar por el falso empleado para realizar dos transferencias para poner a resguardo su dinero. Una de 890,12 euros y otra de 876,15. A una cuenta que le indicó el delincuente poniéndose la víctima como beneficiario de dicha transferencia.

Al percatarse el denunciante de que la cuenta de destino de las transferencias era de otra entidad financiera, se negó a realizar más operaciones, sospechando haber sido víctima de una estafa.

Los investigadores del Grupo de Ciberdelincuencia de Valladolid recibieron la denuncia e iniciaron las pesquisas para averiguar la identidad de los delincuentes.

La investigación dio su fruto al identificar la persona titular de la cuenta de destino de las transferencias, una mujer residente en Sabadell que carecía de antecedentes.

Como en casos similares de estafas mediante la modalidad de “Vishing”, que consiste en hacerse pasar en una llamada telefónica por empleados legítimos de una empresa o entidad, para obtener datos de acceso a las cuentas de las víctimas, la mujer titular de la cuenta era lo que se conoce por una “mula”.

Las “mulas” son captadas por las organizaciones criminales con las ofertas de falsos trabajos o ganancias económicas rápidas, con la única premisa de abrir una cuenta y recibir transferencias, que a su vez transfieren a otras cuentas que les indica la organización, quedándose una pequeña comisión.

Al hacer dichas transferencias se convierten en partícipes de un delito de estafa, que están castigados con penas de multa de 1 a tres meses y por penas de prisión que pueden ir desde los 6 meses a los 8 años.

Desde la Policía Nacional se recuerda que los ciudadanos deben desconfiar de ofertas de trabajo con ingresos “fáciles” puesto que se puede incurrir en la comisión de delitos perseguidos y castigados por la ley, en los que el desconocimiento del hecho no exime de la responsabilidad del mismo.

La mujer fue detenida en Sabadell por agentes de la Policía Nacional como presunta autora de un delito de estafa, y fue puesta a disposición de la autoridad judicial, que decretó su libertad.