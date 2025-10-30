Zaratán aplaza sus festejos taurinos: "La salud es lo más importante"

Zaratán celebra este fin de semana su tradicional "Fiesta de la Salchicha". Un programa festivo que incluía dos festejos taurinos dentro de las actividades previstas. Unos festejos taurinos que el ayuntamiento de la localidad ha decidido aplazar como medida cautelar ante la amenaza de expansión del virus de dermatosis nodular contagiosa que afecta al sector bovino.

El alcalde de Zaratán, Roberto Millalón, ha confirmado a El Español - Noticiascyl que la decisión se toma "por prevención". Subraya además que "la salud es lo más importante".

Quedan pospuestos tanto el paseo de minibueyes programado para el sábado 1 de noviembre a las 13:00 horas, como los encierros urbanos previstos para el domingo 2. Se iba a celebrar un encierro con minibueyes a las 14:30 y después un encierro de un novillo y una vaca a las 16:30 horas. Las reses procedían de la ganadería salmantina Miralva de Pericalvo.

El Ayuntamiento de Zaratán asegura en un comunicado que "se posponen las celebraciones taurinas, llevándose a cabo en una nueva fecha". Este aplazamiento se corresponde además con las medidas de prevención adoptadas por la Junta de Castilla y León para la comunidad autónoma. El pasado 23 de octubre se ordenó la suspensión de "todas las ferias, concursos, certámenes, subastas, romerías, mercados", además de "cualquier evento o concentración de animales".

Cartel eventos taurinos Fiesta de la Salchicha 2025. Ayuntamiento de Zaratán

El consistorio de esta localidad vallisoletana solicita "comprensión" ante una medida que se toma para evitar la expansión de una enfermedad muy contagiosa que "causa graves perjuicios a nuestro sector primario".

El resto de actividades previstas para celebrar la "Fiesta de la Salchicha" siguen en marcha sin ningún cambio. Una programación que incluye propuestas culturales y gastronómicas. Entre ellas la Feria de Gastronomía, la Ruta de la Salchicha o la segunda edición del SalchiFest con las actuaciones musicales de Los del Lío, Ardiya, Lomas y Dj Fran Tapias.