Valladolid ya tiene fecha para su gran encendido de Navidad: la magia inundará las calles de la ciudad

En los últimos días, los ciudadanos de Valladolid se sorprendían al ver los camiones y furgonetas de Ximénez instalando primero el cableado, y poco a poco los elementos que brillarán en las calles de la ciudad del Pisuerga, con motivo de la Navidad.

La empresa de iluminación, que lleva 80 años iluminando este periodo tan especial del año en diferentes puntos de la geografía española y también en diferentes ferias, festividades y fiestas populares, seguían, en la mañana de este jueves, 30 de octubre, preparando dicho alumbrado.

Componentes de iluminación únicos y exclusivos que buscan transmitir emociones y generar experiencias únicas a todos los visitantes y habitantes de la ciudad en cuestión, en este caso Valladolid.

EL ESPAÑOL de Castilla y León ha podido saber que en la ciudad del Pisuerga el “encendido navideño tendrá lugar el 27 de noviembre”, como confirman fuentes municipales.

Un momento único en el que el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, acompañado de la concejala de Turismo, Eventos y Marca Ciudad, Blanca Jiménez, y otros miembros del equipo de Gobierno darán al botón para alumbrar la ciudad en este momento tan especial del año.

“Será el último de los cuatro años de contrato firmados por el alcalde anterior”, aseguran las mismas fuentes, por lo que se prevé que la iluminación sea parecida a la de los tres años anteriores.

Sin embargo, habrá sorpresas y desde el Ayuntamiento dan pocas pistas de las novedades que se presentarán este año y en las que están trabajando para llenar Valladolid de magia e ilusión.

De hecho, tampoco han querido informar, hasta la fecha, de cuál será el punto en el que se procederá a dar a ese botón del comienzo del iluminado, que dará el pistoletazo de salida a la Navidad en la ciudad.

Valladolid se prepara ya para que este periodo tan mágico del año llegue a sus calles.