Valladolid refuerza la figura del agente tutor en su plan de infancia y adolescencia: "El acoso escolar es algo real"

El Ayuntamiento de Valladolid ha presentado este miércoles su IV Plan Municipal de Infancia y Juventud, con vigencia entre 2025 y 2028, en el que se impulsará la promoción de la figura del agente tutor para reforzar las acciones para prevenir la violencia en las aulas.

"El acoso escolar es algo real, que existe, que creemos que no está cuantificado en su magnitud o realidad", ha apuntado la primera teniente de alcalde y concejala de Educación y Cultura, Irene Carvajal, quien ha reconocido que es una cuestión que les "preocupa muchísimo" y más ahora tras la repercusión del suicidio de Sandra Peña en Sevilla a raíz del 'bullying'.

En este sentido, una de las acciones concretas del plan prevé prevenir la violencia en los centros educativos y para ello cuentan con distintas herramientas como talleres impulsados a través del Colegio Oficial de Psicólogos de Castilla y León.

O los ciclos de conferencias que ya han comenzado a impartir en el Ayuntamiento de Valladolid con "ponentes de primer nivel" como Javier Luna o Pedro García Aguado, conocido por 'Hermano Mayor' este último.

O el propio agente tutor, "una figura que existe en nuestras ciudades y resto de Europa". "Son policías que están en contacto con los menores, que muchas veces no quieren hablar con sus padres porque les da vergüenza o miedo", ha explicado Carvajal, que estaba acompañada también por el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero.

En este sentido, ha resaltado que los agentes tutores son una "personas cercanas, muy empáticas y formadas en esa cuestión". "Están siempre a las salidas de los colegios, son esos terceros con quien los pequeños se atreven a verbalizar. Por ello creemos que es una figura muy relevante y que esa persona escuche a nuestros menores con una formación previa y pueda dirigir una cuestión tan grave", ha apuntado.

Aunque no es una figura nueva en el Ayuntamiento de Valladolid, Carvajal sí ha reconocido que es una figura que quieren promocionar.

La nueva hoja de ruta estratégica del Ayuntamiento de Valladolid en lo que respecta a los menores de hasta 14 años, algo más de 33.000, tiene como finalidad la "construcción de una ciudad más inclusiva, más integradora, más participativa, más respetuosa con los derechos de los niños, niñas y adolescentes", según ha destacado Carnero.

El regidor ha incidido en que el anterior plan, correspondiente al ciclo 2021-2024, contó con un "alto grado de ejecución" al alcanzar el 81% de las medidas cumplidas, con importantes avances en cultura, deporte y prevención de la infancia vulnerable.

Un plan que sirvió para ratificar avances en participación, protección y promoción de derechos, además de la consolidación del Consejo Municipal de la Infancia y Adolescencia.

Fue a partir de dos evaluaciones, una intermedia y otra final, en las que han identificado una serie de necesidades a llevar a cabo en la redacción de este nuevo plan 2025-2028, que por primera vez ha sido redactado por técnicos del Ayuntamiento de Valladolid y no se ha acudido a empresas externas.

El IV Plan, además, está enmarcado dentro del compromiso de Valladolid como 'Ciudad Amiga de la Infancia' reconocida por Unicef, inspirándose a su vez en los valores de la Convención sobre los Derechos del Niño.

Está dividido en cinco áreas, más dos transversales, que agrupan los diferentes objetivos y líneas de actuación. Una primera correspondiente a la difusión y promoción de los derechos de la infancia, en la que impulsarán acciones educativas e institucionales para sensibilizar sobre los derechos de los menores.

La segunda área corresponde a la participación de la infancia y la adolescencia, fomentando su implicación en la vida municipal con el fortalecimiento del Consejo Municipal de la Infancia y la creación de nuevos canales de expresión.

La tercera área busca la garantía de los servicios esenciales y la cuarta, entornos seguros y respetuosos. La última responde al compromiso con el derecho a vivir la infancia.

Dicho plan contará también con una versión en lectura fácil, en formato digital, para asegurar que los escolares puedan acceder, conocer y comprender las acciones que les afectan a ellos directamente.