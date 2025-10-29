Detenidos dos menores en Valladolid por robos con violencia: usaban grandes navajas y daban puñetazos

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Valladolid a dos menores de edad (no ofrecen nacionalidad) como presuntos autores de tres delitos de robo con violencia y un delito de estafa en grado de tentativa.

La investigación ha sido desarrollada por el Grupo 3º de la Comisaría de Valladolid-Delicias, especializado en este tipo de delitos.

Los hechos tuvieron lugar entre los días 7 y 8 de octubre, cuando se presentaron tres denuncias por robos cometidos en la vía pública.

En todos los casos, las víctimas relataron que fueron abordadas por dos jóvenes que, esgrimiendo una navaja de grandes dimensiones, les sustrajeron sus pertenencias, llegando incluso a agredir a una de ellas.

El primer asalto se produjo el 7 de octubre en la calle Vega de Valdetronco. La víctima, que se encontraba hablando por teléfono, fue abordada por tres jóvenes que le arrebataron el móvil de un manotazo.

Mientras uno de ellos blandía una navaja, le sustrajeron la cartera y le propinaron varios puñetazos en el rostro y el cuello. Los agresores huyeron al ser sorprendidos por dos viandantes, y la víctima tuvo que recibir asistencia médica por las lesiones sufridas.

Intento de estafa

Las otras dos denuncias corresponden también al 7 de octubre, aunque se presentaron un día después. En ambos casos, los atracos ocurrieron en las calles Gil de Hontañón y Travesía de Gabilondo, donde las víctimas fueron amenazadas con una navaja, aunque sin llegar a ser agredidas físicamente.

En uno de los casos, los autores sustrajeron 10 euros, y en el otro, tres tarjetas bancarias que posteriormente intentaron utilizar en un estanco. Al no lograrlo, llegaron incluso a devolver las tarjetas a la víctima, aunque la amenazaron de nuevo al verla con una riñonera, antes de huir al ser descubiertos.

Tras las denuncias, la Policía Nacional inició una investigación para identificar y detener a los responsables. Las pesquisas dieron resultado con la detención de uno de los menores el 9 de octubre y del segundo el 25 del mismo mes.

Durante las investigaciones, los agentes tuvieron conocimiento de que, tras cometer el tercer robo en Valladolid, los jóvenes habían sustraído un coche y fueron detenidos por la Guardia Civil en la localidad de Viana, al ser sorprendidos en el interior del vehículo robado

Ambos menores fueron puestos a disposición de la Fiscalía de Menores, que ha decretado su ingreso en el Centro de Menores Zambrana.