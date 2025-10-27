Arroyo de la Encomienda abrirá un nuevo gimnasio de 2.000 metros con aparcamiento que creará 30 empleos

Parcela en la que se ubicará el nuevo gimnasio y el edificio de oficinas Fotografía: Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda ha dado el visto bueno al estudio de detalle que va a permitir “la implantación de un nuevo proyecto” en la Avenida de Salamanca.

En concreto se trata de la parcela ubicada en el número 32 que “se va a convertir así en un gimnasio de casi 2.000 metros cuadrados y habrá también un edificio de oficinas”, como han informado fuentes municipales a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

El estudio de detalle que se ha aprobado inicialmente por la Junta de Gobierno Local propone “modificar la ordenación detallada establecida por el PGOU vigente” para “un cambio de uso, pasando del de ‘comercial grandes superficies’ al de ‘actividades terciarias’”.

Una propuesta que, como señalan las mismas fuentes, cuenta “con el informe favorable del arquitecto municipal y no supone un aumento de la edificabilidad”.

Un gran gimnasio

La nueva calificación, una vez supere todos los trámites, permitirá los nuevos usos a los que se pretenden destinar las dos edificaciones existentes, una vez rehabilitadas.

Por un lado, un gimnasio, en la nave, y oficinas, en el edificio. Una nave que albergó hasta hace unos años una gran superficie de tipo bazar, mientras que el otro inmueble era un local de hostelería de dos plantas.

Imagen de la parcela en la que estará el nuevo gimnasio en Arroyo de la Encomienda Fotografía: Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda

Además, el solar se completa con un aparcamiento en fachada a la Avenida de Salamanca para completar una superficie total de parcela que supera los 4.600 metros cuadrados.

Sarbelio Fernández, que es el alcalde de Arroyo de la Encomienda, se ha felicitado por este nuevo proyecto que “prevé la creación de hasta 30 empleos, solo en el caso del gimnasio”.

"La revitalización de la Avenida de Salamanca es uno de nuestros objetivos y proyectos como este contribuyen de manera decidida a ello. Se trata de dos inmuebles sin uso desde hace años y en estado de abandono que darán vida a un edificio de oficinas y un nuevo gimnasio que, además, prevé la creación de 30 empleos", ha argumentado el primer edil.

Los amantes de los gimnasios tendrán uno nuevo, grande y moderno, en Arroyo de la Encomienda.