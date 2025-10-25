Ramón, empresario de reformas: "Vives mejor de obrero que con tu negocio, ganan 1.900 € y sin festivos"

Hay empleos que con el paso de los años se van perdiendo. A veces por falta de relevo generacional y otras por la falta de interés en ellos.

Actualmente, los jóvenes apuestan por estudiar una carrera y no por trabajar en sectores como la construcción, fontanería o las reformas. Una situación que complica la gestión de las empresas y preocupa a los dueños por no encontrar a personas válidas para desarrollar estos trabajos.

Ramón Lara lleva 40 años al mando de su empresa, Decolara Integral S.L, y se dedica al sector de las reformas. En este sentido, afirma sin un ápice de duda que "el sector de la construcción es el que mejor vive del mundo".

Afirma que sus empleados trabajan de lunes a viernes, de 08:00 a 16:00 horas, sin "festivos ni puentes". Lo único que les pide es que sean "productivos las ocho horas de trabajo" y, a cambio, les ofrece unas buenas condiciones económicas para que puedan conciliar.

Lara lamenta que, pese a que es un sector "muy demandado", la gente "no quiere trabajar" y que, a la mínima, "dejan de venir y parece que les tienes que rendir pleitesía". El empresario asegura que los españoles no tienen la misma implicación que las personas que vienen de otros países.

A los que define como trabajadores "implicados y agradecidos". Además, destaca los buenos salarios que tienen los obreros. Los sueldos rondan los "1.900 euros", en el caso, sobre todo, de los oficiales: "Eso de que no se paga es mentira, este sector paga porque lo demanda, lo que pasa es que hay personas que quieren cobrar ese dinero sin tener un buen rendimiento".

Lara explica que quienes comienzan pueden tener un sueldo de unos 1.350 euros, que va incrementando con el paso del tiempo y de la experiencia. "Hay gente que vale para todo y a esa hay que pagarla. Tiene que ir el rendimiento con la sabiduría", añade.

En este sentido, critica que muchas personas se hayan acomodado por "culpa" del Gobierno de España, a quien le acusa de "dar demasiadas paguitas y subvenciones". En su caso, lleva desde los 12 años trabajando y tiene casi 58, toda una vida dedicada a este sector.

"Me quedan 7 años para jubilarme y llevo unas 10 operaciones de espalda, cervicales, hombro, rodilla y tengo que seguir trabajando. Hay personas que deberían pasar hambre para que se empiecen a mover un poco, son muy cómodos", afirma.

Por otro lado, también ha lamentado la situación que atraviesan los autónomos: "Este gobierno en el momento que haces un euro te lo quita. Nadie quiere emprender, todos quieren ser funcionarios. Se lo están cargando todo".

En su caso, y pese a llevar toda la vida trabajando, explica que nunca ha vivido "una situación así". Lara afirma que ha ganado "mucho dinero", pero que esas cifras ahora son prácticamente imposibles de ver por los impuestos que deben pagar.

"Yo no he trabajado así en mi vida. Ahora tienes que hacer mucho dinero para todo lo que tienes que pagar y, si haces un poco más, te lo quitan", lamenta.

Por ello, entiende que cada vez sean más las personas que quieran dejar de ser autónomas y, también, que los jóvenes no se animen a emprender por las trabas que se encuentran y la continua subida de cuotas a las que se enfrentan.

Además de estas trabas, también lamenta que hay "muchas inspecciones" y que aprovechan "cualquier tontería para ponerte multas de 6.000 euros". En su caso, explica que trabaja con el camión diariamente y que solo puede desgravar un 50% de la gasolina.