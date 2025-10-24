Jesús Julio Carnero: "Estamos trabajando e invirtiendo para que Valladolid esté limpia y cada vez lo está más"

Jesús Julio Carnero, junto al consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, y el concejal de Salud Pública y Seguridad Ciudadana, Alberto Cuadrado Toquero, ven los nuevos vehículos del servicio de limpieza

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, considera que la ciudad "cada vez está más limpia" fruto de que "están trabajando e invirtiendo" para que así sea. Así lo ha asegurado durante la presentación de cuatro nuevos vehículos que se incorporarán al servicio gracias a la subvención de la Junta de Castilla y León a través del Fondo de Cooperación Local.

El regidor y el consejero de la Presidencia de la Junta, Luis Miguel González Gago, han presentado este viernes la incorporación de tres nuevas barredoras y una baldeadora por un importe de 895.400 euros al servicio de limpieza del Ayuntamiento de Valladolid.

Carnero ha querido ser tajante al respecto sobre si se prevé un despliegue especial o un plan concreto para llevar a cabo una limpieza más intensa y ha asegurado que están "limpiando Valladolid". "La expresión de ello es que hoy estamos presentando estos cuatro vehículos y el lunes aprobamos en la Junta de Gobierno el admitir la concesión de una subvención también por parte de la Junta para tres nuevos puntos limpios", ha añadido.

Unas declaraciones que se dan en un contexto en el que el servicio de quejas y reclamaciones del Ayuntamiento de Valladolid han registrado durante el último año un aumento de las peticiones de los ciudadanos sobre la limpieza de la ciudad.

Algo que desde el equipo de Gobierno se argumentó entonces con que la aplicación informática donde se formalizan las quejas se mejoró y alcanzó unos "niveles óptimos de simplicidad, lo que hace que el ciudadano la utilice más", según la concejala de Modernización Administrativa, Silvia Tomillo.

Asimismo, el primer edil ha incidido en que desde que se iniciase el mandato, el Ayuntamiento, contando con los 14 que se incorporarán el próximo año 2026, ha puesto "al servicio de los vallisoletanos" 33 nuevos vehículos que han servido para renovar la flota o aumentarla.

"Por tanto, estamos invirtiendo en la situación y estamos trabajando para que Valladolid esté limpia y cada vez lo está más", ha subrayado con rotundidad Jesús Julio Carnero.

En cualquier caso, el alcalde ha querido reconocer el trabajo del personal adscrito al servicio de limpieza municipal de Valladolid, que cuenta con 555 empleados y 140 vehículos, enfocados en el "objetivo del Gobierno municipal", que es "mejorar la limpieza".

"Sanchazo"

También se ha referido a la nueva tasa de basuras, de obligada incorporación por legislación nacional, y que esta próxima semana concluye el plazo para su abono de manera voluntaria. En este sentido, Carnero ha explicado que los 17 millones que se recaudan con la misma "todo" va dedicado al servicio de limpieza.

También ha recordado que están "en contra" de lo que ha denominado "un sanchazo". "Hemos pedido por activa y por pasiva que se retire este tasazo. Es curioso que la oposición de izquierdas, que se llama andadas porque hayamos establecido este tasazo, cuando le decimos que se una a nosotros para reivindicar que Sánchez lo elimine, lo que hacen es votar no", ha lamentado.

Respecto a un "coste a lo mejor excesivamente elevado" en algunos casos, especialmente en lo que respecta a locales comerciales, Carnero ha reconocido que se trata del primer año de implementación y que van a ir trabajando en un futuro para "ir perfilando la tasa en su justa medida".

En cualquier caso, ha resaltado que la media se sitúa en los 70 euros, "por debajo de la media del conjunto de los municipios españoles". Además, ha querido recalcar que han impuesto la tasa "en el último momento que permitía la ley". "Otros lo hubieran hecho en el primer año. Es importante remarcarlo", ha zanjado.