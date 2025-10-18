Buscan un hogar para los gatos de Ana, la vallisoletana que dedicó su vida a la inclusión: "Son hijos de una guerrera"

El 8 de octubre Valladolid se teñía de negro tras conocer el fallecimiento de Ana Fernández Sancho, una referente en la inclusión en la ciudad del Pisuerga, que sufría una enfermedad degenerativa.

A sus 38 años perdía la vida y eran decenas de personas las que acompañaban a la familia en la misa que tenía lugar en la Iglesia de Santo Toribio de Valladolid. Una pérdida que dejaba un gran vacío por su incansable lucha por los derechos de las personas con discapacidad.

Ahora son sus gatos los que necesitan una familia. María, una vallisoletana, ha compartido en redes sociales que el deseo de Ana era poder tener un gato.

Y lo logró con Fígaro, un "cariñoso" felino que formó parte de su vida. Ana les contactó y ellos pudieron comprobar "su dedicación". Además, ya tenía amplios conocimientos porque era dueña de Frida, su otra gatita.

Esto hizo que su casa ya estuviera más que preparada para tener a estos dos enormes compañeros con ella. "Nosotros quisimos que su vida fuera más llevadera, aunque sabíamos que su cuerpo era frágil, pero vimos el espíritu de hierro que poseía", afirma María en la publicación.

Por ello, buscaron que fuera "aún más feliz" de lo que ya era con su gatita y, para ello, le dieron a Fígaro, su otro compañero. Sin embargo, y pese a que sabían que "este desenlace podía ocurrir" no creyeron que iba a ser "tan pronto".

Ante esta situación, buscan a una familia para que "sus hijos encuentren el mejor de los hogares donde les quieran tanto como tú". "Ya conocéis su lucha, que no muera su llama, que será eterna. Sentimos mucho su pérdida y damos nuestro más profundo pésame a sus seres queridos, sobre todo a sus padres", añaden.

De este modo, y tras haber hablado con su madre Carmen, les ha agradecido el cariño y ha asegurado que le dieron "vida los dos últimos años con su querido Fígaro".

Ahora quieren ayudar a que estos dos felinos tengan una nueva casa. "Quien ayude a Fígaro y Frida, a los que Ana consideraba sus hijos, tiene que saber que son hijos de una guerrera. Si quieres darles una segunda oportunidad y que vuelvan a tener una buena familia, escríbenos", finalizan en su comunicado.