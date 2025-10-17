La Oreja de Van Gogh regresa a Valladolid con Amaia Montero: esta es la fecha elegida

La magia está de regreso. La Oreja de Van Gogh ha anunciado este viernes su esperada gira ‘Tantas cosas que contar’, una serie de quince conciertos que marcarán el reencuentro de Amaia Montero con el grupo y la salida de Pablo Benegas.

El tour arrancará el 9 de mayo en Bilbao, en el Bizkaia Arena BEC!, y recorrerá buena parte del país con paradas en Madrid, Sevilla, Barcelona, Valladolid o Pamplona, entre otras ciudades.

Será un viaje por los grandes éxitos de la banda donostiarra y un homenaje muy especial a “El viaje de Copperpot”, el álbum que cumple 25 años en 2026 y que marcó a toda una generación.

Este será el primer concierto de La Oreja de Van Gogh en Valladolid tras su participación en el Conexión Valladolid Festival en junio de 2024, pero claro, en aquella ocasión con Leire como cantante. En aquella ocasión, el grupo compartió escenario con artistas como Vetusta Morla y Tu Otra Bonita.

“Volver a estar juntos es mágico y necesitamos expresarlo sobre el escenario”, han compartido los integrantes en sus redes sociales.

También han confesado tener “más ganas que nunca de salir por el mundo con nuestras canciones bajo el brazo, ser miles durante una noche y cantar con vosotros que la vida es una vez, que es aquí y que es ahora”.

Fechas

Bilbao – 9 mayo (Bizkaia Arena BEC!)

Madrid – 28 y 29 mayo (Movistar Arena)

Albacete – 6 junio

Murcia13 junio

Sevilla 26 junio

Fuengirola 27 junio

Gijón 10 julio

Donostia 31 julio

Santander 21 agosto

Valladolid 27 agosto

Valencia 4 septiembre

A Coruña 11 septiembre

Zaragoza 9 octubre

Barcelona 6 noviembre

Pamplona 20 noviembre

Las entradas estarán disponibles a partir del lunes 20 de octubre a las 12:00 en la web oficial del grupo.

La Oreja de Van Gogh promete una gira cargada de emoción, nostalgia y nuevas historias por contar. Porque, como ellos mismos dicen, la vida es una vez, aquí y ahora.