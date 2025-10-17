Caja Rural de Zamora, con el baloncesto vallisoletano: "Cuando más se nos necesita, debemos estar"

Caja Rural de Zamora y el Club Baloncesto Ciudad de Valladolid han corroborado en la mañana de este viernes, 17 de octubre, el acuerdo de colaboración entre ambas entidades en la sede de la entidad ubicada en la Plaza de España de la ciudad del Pisuerga.

Un encuentro en el que han estado presentes Narciso Prieto, el director de Comunicación y Relaciones Institucionales de Caja Rural de Zamora, además de Saúl Hernández, director general del Club Baloncesto Ciudad de Valladolid y David Barrio, entrenador del club.

“Hoy rubricamos la continuidad de apoyo al baloncesto de Valladolid de forma contundente. Llevamos una serie de años y no tenemos ninguna queja. Lo importante es estar cuando hay problemas”, ha afirmado Narciso Prieto.

El director de Comunicación y Relaciones Institucionales de Caja Rural de Zamora ha añadido que “vinieron para quedarse y llevan años apegados” al deporte de la canasta vallisoletana que tantos problemas ha sufrido.

Apoyo sin fisuras

“Cuando más se nos necesita es cuando más tenemos que estar. Hemos apoyado al primer equipo y también al proyecto femenino. Queremos que el Club Baloncesto Ciudad de Valladolid esté a la altura que Valladolid merece, tanto a nivel nacional como regional”, ha añadido Prieto.

El apoyo de Caja Rural de Zamora es claro al deporte pucelano, en general y al baloncesto en particular. “Queremos que el basquet recupere el pulso y la fuerza en la ciudad”, ha afirmado.

Detrás del primer equipo hay también niños y niñas y cantera que también reciben el apoyo de la caja con el fin de dar “pulso al tejido y al territorio”.

“Hacemos esto por compromiso social. Para devolver una parte de lo que nos da la sociedad. La razón es que el deporte hace feliz a la gente. Se trata de sonreír y dar más apoyo a esa felicidad”, ha explicado Narciso Prieto.

Caja Rural de Zamora ha afirmado que “están encantados” con el equipo de fútbol, baloncesto, la esgrima y la hípica, colaborando y haciendo más grande al deporte de la ciudad pucelana.

“Estaremos a vuestro lado para retomar el pulso y estar donde tenemos que estar”, ha finalizado Narciso Prieto.

Un “privilegio”

Por parte del club, Saúl Hernández, director general del Club Baloncesto Ciudad de Valladolid, ha asegurado que es “un privilegio” contar con el apoyo de Caja Rural de Zamora.

“Están a nivel deportivo, institucional y corporativo. Es un pilar fundamental para este club. El objetivo pasa por trabajar día a día y conseguir los mejores logros para que la entidad vaya creciendo paso a paso y salir de la situación en la que estamos inmersos”, ha añadido Hernández.

El entrenador del equipo, David Barrio, ha valorado también positivamente este acuerdo de colaboración asegurando que Caja Rural de Zamora “siempre apoya a los clubes y a los deportes” y dedicando buenas palabras a Narciso Prieto.