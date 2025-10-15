Caos en Parquesol: largas retenciones y laberinto de cortes por las obras de la red de calor

Imagen de la calle Ciudad de la Habana a las tres de la tarde de este miércoles

El barrio vallisoletano de Parquesol vive estos días un auténtico caos circulatorio a causa de las obras de la red de calor, que están colapsando sus principales arterias y desesperando a los vecinos.

EL ESPAÑOL Noticias de Castilla y León ha sido testigo directo de las largas retenciones y la confusión general que se respira, especialmente en la calle Ciudad de la Habana, una de las vías más afectadas por las restricciones.

Desde este miércoles, el complejo cruce entre Ciudad de la Habana, Manuel Azaña y José Garrote Tebar ha sufrido un nuevo golpe a la movilidad. Los dos carriles de salida, junto al supermercado DIA han sido cortados para habilitar un carril reversible en el lado contrario.

La medida, lejos de aliviar la situación, ha reducido la circulación a un solo carril por sentido, provocando embotellamientos constantes tanto en la entrada como en la salida del barrio. Hoy desde las dos de la tarde, las colas eran interminables, con el perjuicio de muchos conductores incluso para meter el vehículo en su garaje.

Pero los problemas no terminan ahí. El corte completo de la calle Enrique Cubero, que se prolongará hasta el 14 de noviembre, ha dejado prácticamente aislados al polideportivo, con su aparcamiento insuficiente, y a la Comisaría de la Policía Nacional.

Los trabajadores del Madison Arena y los vecinos de la zona se ven obligados a acceder a sus garajes en sentido contrario, utilizando un carril reversible habilitado a costa de las plazas de aparcamiento de la calle Morelia, que pasará a tener circulación en ambos sentidos durante las obras.

El viernes más

Y lo peor está por venir. A partir del viernes 17 de octubre, se sumará un nuevo frente: la calle Juan García Hortelano quedará cortada durante tres semanas entre Ciudad de la Habana y Manuel Azaña. Solo se permitirá el acceso a los vados, mientras el resto de vehículos deberá desviarse por Amadeo Arias, Manuel Silvela y José Garrote Tebar para poder salir del barrio.

Este rodeo, unido al cierre completo del tramo de Ciudad de la Habana entre Juan García Hortelano y Enrique Cubero, dejará a Parquesol prácticamente con una única vía operativa de entrada y salida.

Los vecinos no esconden su indignación: “Es un caos. No hay un solo día que no haya atascos o coches pitando. Y aún queda más de un mes de obras”, lamenta un conductor habitual de Ciudad de la Habana.

La Policía Municipal se está encargando de regular el tráfico durante los primeros días de cortes. De igual manera, recomiendan no circular con el vehículo particular en las horas punta para evitar las más que probables retenciones.