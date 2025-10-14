Una mujer resulta herida tras un tremendo vuelco de su vehículo en Valladolid

Una mujer resulta herida tras un tremendo vuelco de su vehículo Bomberos de Valladolid

La sala de operaciones del 1-1-2 Castilla y León recibió en la mañana de hoy varias llamadas que alertaban de un accidente de tráfico ocurrido en la Avenida de Zamora, en Valladolid.

Los alertantes informaron de la colisión entre una furgoneta y un turismo, este último volcado de lado sobre la calzada.

En el interior del turismo se encontraba una mujer de unos 50 años, atrapada por el cinturón de seguridad, según confirmaron los servicios de emergencia desplazados al lugar en el suceso ocurrido sobre las diez de la mañana.

El centro de emergencias dio aviso a los Bomberos de Valladolid, a la Guardia Civil de Tráfico, al Cuerpo Nacional de Policía, a la Policía Municipal y al centro coordinador de urgencias (CCU) de Emergencias Sanitarias – Sacyl, que movilizó medios sanitarios hasta el punto del siniestro.

Así quedó el coche de la mujer tras el vuelco Bomberos de Valladolid

Los Bomberos de Valladolid realizaron las labores de rescate y lograron liberar a la mujer, que fue atendida en el lugar por personal sanitario de Sacyl antes de ser trasladada al hospital para su valoración.

El suceso movilizó además a agentes de seguridad ciudadana y de tráfico, que regularon la circulación en la zona mientras se llevaban a cabo las tareas de asistencia y retirada de los vehículos implicados.