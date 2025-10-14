La Diputación impulsará convenios y bolsas de empleo exclusivas para una mayor contratación de mujeres

El presidente de la Diputación, Conrado Íscar, presenta el III Plan de Dinamización Económica para la Mujer Rural 2025–2028

El presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar, ha presentado este martes el III Plan de Dinamización Económica para la Mujer Rural 2025-2028.

Durante la presentación, Íscar ha subrayado que este plan se presenta justo un día antes de la celebración del Día Internacional de las Mujeres Rurales y es "transversal, afecta a todas las áreas" de la institución provincial.

En este sentido, ha destacado que no se trata de una iniciativa aislada sino de una "estrategia integral que impregna a nuestras políticas, porque entendemos que la igualdad de oportunidades y el desarrollo de la mujer rural deben ser una prioridad en nuestras acciones".

El presidente ha destacado que este nuevo plan tiene como objetivo principal "poner en valor el papel fundamental y primordial de las mujeres a la hora de fijar población en el medio rural". Asimismo, destacan que este plan busca "afianzar las bases que asentamos en los anteriores, pero dando un paso más allá".

En total, son 66 las medidas concretas que están incluidas. Organizadas en seis ejes de actuación, además de una medida transversal destinada al diagnóstico, evaluación y seguimiento de la situación de la mujer rural.

Un plan dirigido a las 77.044 mujeres de la provincia; concretamente a las que se sitúan en un tramo de edad entre los 16 y 65 años, que hacen un total de 46.226 mujeres y tiene como propósito "minimizar la brecha que existe entre el medio rural y urbano".

"Este documento es una declaración de intenciones y compromiso firme de la Diputación con el presente y futuro de los municipios. Queremos poner en valor el papel de las mujeres a la hora de fijar población en el medio rural", afirma Conrado Íscar.

Entre todas las medidas, Íscar ha destacado la puesta en marcha de una ventanilla única rural, "un servicio de información y apoyo cercano". Además del trabajo conjunto con "el tejido empresarial a través de convenios específicos para el empleo femenino y la creación de alianzas con empresas para aumentar la contratación de mujeres".

Asimismo, la institución provincial contempla "incentivos y bolsas de empleo exclusivas".

Seis ejes de actuación

El primer eje se centra en fomentar la empleabilidad y el acceso al mercado laboral con "acciones formativas y orientación". Incluye programas de capacitación en competencias digitales, además de talleres prelaborales, acreditación de competencias profesionales o convenios con empresas rurales.

El segundo eje impulsa el emprendimiento femenino con la creación de la ventanilla única rural y servicios de mentoría, tutoría y asesoramiento personalizado. Incorpora líneas de ayuda a la financiación, formación en habilidades directivas, fomento de economía circular y relevo generacional.

El tercer eje es la conciliación de la vida laboral, personal y familiar con campañas de sensibilización, creación de recursos y programas formativos en igualdad y corresponsabilidad.

"Se busca impulsar un cambio cultural que involucre a hombres y mujeres en la construcción de un entorno equitativo y sostenible en el ámbito rural", afirma.

El cuarto eje trata sobre sostenibilidad y medio ambiente, promoviendo foros de discusión y proyectos vinculados al desarrollo rural sostenible, la reforestación, agricultura y ganadería con perspectiva de género.

Con el quinto eje, la Diputación persigue difundir las oportunidades de empleo y emprendimiento del mundo rural y dar a conocer avances en igualdad. Este incluye campañas de comunicación, becas de investigación y programas para mejorar el conocimiento sobre la situación de las mujeres empresarias.

Conrado Íscar ha destacado que el III Plan de Dinamización Económica para la Mujer Rural busca que las mujeres "tengan las mismas oportunidades, puedan desarrollar su talento y encuentren en sus pueblos el espacio donde crecer personal y profesionalmente".

Un plan que se va a presentar en los actos de celebración del Día Internacional de la Mujer Rural, que tendrán lugar este miércoles 15 de octubre en Valoria la Buena.