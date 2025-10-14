El dardo de Ryanair a Óscar Puente sobre los datos del aeropuerto de Valladolid: “Ministro, ¿esto no lo retuitea?”

El dardo de Ryanair a Puente sobre los datos del aeropuerto de Valladolid

La tensión entre Ryanair y el ministro Óscar Puente vuelve a situarse en el foco mediático, tras un nuevo choque relacionado con la conectividad de los aeropuertos regionales.

Según datos recientes, los aeropuertos afectados por el repliegue de Ryanair han perdido en lo que va de año casi 428.000 pasajeros, una caída que contrasta con el comportamiento del conjunto de la red de Aena en España, que continúa batiendo récords y concentrando cada vez más su actividad en las grandes ciudades.

El caso más llamativo es el aeropuerto de Valladolid, ciudad natal del ministro Puente, que ha registrado una caída del 60,5% en pasajeros en los nueve primeros meses del año desde la salida de Ryanair.

La aerolínea ha aprovechado la coyuntura para enviar un mensaje público al titular de Transportes, reclamando una respuesta a sus planes de crecimiento destinados a potenciar la conectividad de los aeropuertos regionales, entre ellos Valladolid, cuya propuesta de expansión mostraba un crecimiento previsto del 249%.

En Twitter, Ryanair lanzó un mensaje directo al ministro: “Ministro @oscar_puente_, esto no lo retuitea?”, subrayando la urgencia de recibir una respuesta a sus planes de desarrollo en la región.

“Ryanair sigue esperando respuesta a los planes de crecimiento para potenciar la conectividad en estos aeropuertos regionales, como el que propusimos que llevaba un crecimiento del 249% en Valladolid”, afirmaba en el mensaje de X.

Este nuevo enfrentamiento se suma a la larga lista de polémicas entre el político y la aerolínea, que en el pasado ya habían protagonizado desencuentros sobre tasas aeroportuarias, incentivos y conexiones regionales.