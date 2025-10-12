Los ingenieros de Valladolid cargan contra la nueva estación de trenes: "Es desmesurada y se hace de espaldas a la ciudad"

El Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales de Valladolid considera que la nueva estación de trenes es un proyecto "desmesurado, fuera de la magnitud que lo que necesita" la ciudad. Esta semana han comenzado las obras de esta infraestructura de Adif que cambiará por completo la imagen y los servicios de la estación Valladolid - Campo Grande.

Costará 215 millones de euros y se ha convertido en un empeño del ministro de Transportes y exalcalde de Valladolid, Óscar Puente, que le enfrenta con el actual alcalde popular Jesús Julio Carnero. Tiene un plazo de ejecución de tres años y siete meses. Valladolid debería disfrutar de su nueva estación en la primavera de 2029.

El portavoz de los ingenieros vallisoletanos, José Luis Lara, asegura que "no sabemos por qué se llega a estos costes tan brutales". Recuerda que en 2017 el propio Adif había presupuestado una nueva estación en superficie en 70 millones de euros. "Al mismo tiempo se está diciendo por parte del ministerio que no hay dinero para soterrar".

Lara considera que habría sido más razonable apostar por una estación más contenida y así poder dedicar todo ese otro dinero a iniciar la aspiración de Valladolid de conseguir el soterramiento de sus vías de tren.

El ingeniero también cuestiona técnicamente el proyecto, asegura que "causa asombro" la cimentación que plantea realizar. "Le han añadido una cimentación por pilotaje en una ciudad como Valladolid donde nunca se hacen obras con pilotes. El pilotaje se utiliza en situaciones muy complicadas, cuando tienes un suelo de poca consistencia y tienes que ir a profundidades muy altas. No es el caso de Valladolid".

Terminal de viajeros

La nueva estación de trenes Valladolid - Campo Grande incluirá un gran edificio que formará parte de la terminal de viajeros. Es la construcción más espectacular del proyecto y destaca por su diseño innovador y sostenible. Tendrá 7.900 metros cuadrados y este en este espacio se ubicará la zona de espera, la venta de billetes y un área comercial.

El Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales de Valladolid cuestiona la nueva zona comercial en una planta superior "que no sabemos para qué es" y que advierten producirá "un daño al pequeño comercio del centro de la ciudad". Según Lara, "con las prisas que tenemos todos, los comercios a menos de 10 minutos que se extienden hasta la Plaza Mayor perderán muchas compras".

La nueva estación añade un aparcamiento de grandes dimensiones, de cuatro plantas y 605 plazas, que también puede plantear problemas. Tanto ese aparcamiento que se plantea "fuera del lecho ferroviario" como la nueva terminal de viajeros "me temo que van a necesitar licencia urbanística del Ayuntamiento, una autorización distinta".

De hecho, el Ayuntamiento de Valladolid ha presentado una demanda ante el Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo número 10 en la que solicita la anulación del proyecto. Argumenta en el escrito que no recibió información suficiente sobre la infraestructura a pesar de solicitarla de forma reiterada a Adif y al Ministerio de Transportes. Añade que lo planteado supera la infraestructura ferroviaria y afecta a suelo urbano, luego requiere de intervención municipal.

"Me parece inaudito que se pretenda llevar a cabo una actuación de esa magnitud de espaldas a la ciudad. Creo que las cosas no se hacen así", critica Lara. "Están vendiendo que Valladolid va a ser el nodo más importante del noroeste de España en 25 o 30 años y no es así. Valladolid no es nodo, es una estación de paso".

Compatible con el soterramiento

Para el portavoz de los ingenieros vallisoletanos la nueva estación es compatible con un futuro proyecto de soterramiento de las vías del tren para la ciudad. "Lo que hace es dificultar esa obra. Hacerla más cara, más penosa. Pero no imposible".

José Luis Lara explica que cuando la estación esté terminada para poder soterrar habría que hacer "un proceso minucioso que consiste en sustituir cada pilote por una cimentación convencional. Cortas el pilote y lo sustituyes por cimentación convencional que no tenga que bajar hasta la cota del soterramiento".

En este sentido y ante la batalla política que existe por un futuro soterramiento de las vías en Valladolid, añade que "la frivolidad con la cual se utiliza el dinero público es verdaderamente ignominiosa".

El ministro Óscar Puente confirmó en la última reunión del Consejo de Administración de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad celebrada el 7 de octubre que la obra "ya está empezada" y que seguirá avanzando de forma independiente a lo que termine sucediendo con la integración ferroviaria.

El proyecto tiene un plazo de ejecución de 43 meses y ha sido adjudicado a una unión temporal de las empresas Ferrovial, Zarzuela y Vías y Construcciones.