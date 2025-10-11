María y su sueño de ser directora de cine: "Hollywood ya no es lo que era, estamos ante la muerte de la creatividad"

María Gutiérrez es una joven de 25 años que estudia cine. Comenzó su carrera profesional adentrándose en Historia del Arte, en la Universidad de Valladolid. Aunque terminó de cursarla, no fue lo que tenía en mente ni le encantó como para dedicar toda su vida a ello.

Los dos primeros años le gustó, pero después perdió el interés: "Sentía que daba lo mismo todo el rato. Necesitaba cambiar porque tengo muchas ganas de explorar el mundo". Posteriormente, llegó la pandemia y fue un punto de inflexión para María.

"Siempre me ha gustado el cine, pero no lo tenía como una oportunidad profesional. Para mí siempre ha sido un refugio", asegura la vallisoletana. Sin embargo, en cuarto de carrera algo cambió dentro de ella y decidió apostar y marcharse a Málaga.

En busca de nuevas oportunidades y retos, hizo la maleta y se desplazó hasta esta zona del sur donde hay "mucho movimiento cultural" para estudiar en una escuela de cine. Lo cierto es que tampoco cumplió sus expectativas como le hubiera gustado.

La joven vallisoletana cree que todo el mundo piensa que las escuelas de cine forman a los futuros cineastas "de una manera increíble, que son una pasada" y lamenta que muchos "se aprovechan" de estos.

"Hay muchas escuelas privadas que, por lo que pagas, no tienes la formación suficiente. Se necesita más práctica porque donde más aprendes es en el rodaje y, en ocasiones, no son serios ni están orientados a que cada alumno desarrolle su creatividad", lamenta.

Por ello, reivindica que deberían tener "más parte de formación" para después poder encontrar un trabajo de ello. "No hay ningún sitio que te enseñe al 100% cómo desarrollarte en el mercado laboral porque el mundo del cine es una empresa muy complicada. No es difícil entrar, pero sí es complicado mantenerte", asegura.

Sin embargo, va a continuar sus estudios, sobre todo para poder seguir ganando contactos. Se marchará a Madrid para estudiar la diplomatura de cine, que son tres años, y en el segundo (de especialización) se enfocará en la parte de dirección.

Y es que la joven afirma que tú, desde cualquier lugar del mundo, puedes comenzar con un cortometraje con tus amigos, familia, con tus propias herramientas. Sin embargo, es complicado tener una "subvención o financiación" para la primera película y más si esta no da el resultado que se esperaba.

"El mundo del cine es todo lo contrario a la estabilidad. Yo tengo 25 años y no me quiero desanimar, no es un mundo imposible, lo vives con ilusión y ganas porque, pese a esa inestabilidad, hay muchas cosas buenas. No me quiero quedar con las ganas de haberlo intentado", afirma.

"Hollywood no es lo que era"

El sueño de todo actor, actriz, director o productor siempre ha sido viajar a Hollywood, la meca del cine mundial. Sin embargo, algunas personas, como María, creen que "ya no es lo que era antes".

"Hollywood es el cine más comercial históricamente hablando que ha habido. He perdido la visión de grandeza que tenía. Se habla de la muerte de la creatividad", asegura la joven.

Asimismo, lamenta que las películas hayan "perdido calidad", en parte, por la inmediatez. "Prima lo rápido, lo que llegue al consumidor de manera inmediata. Antes se tardaba más para poner más calidad en ellas, tanto en el guion como en las historias como en la selección de actores", añade.

María ha realizado un corto junto con sus amigos y compañeros de la escuela de cine en la que estudió en Málaga. "Lo hicimos de un día para otro porque cuesta mucho", asegura.

El título es Olmo Blanco y lo van a presentar al concurso Rueda con Rueda. Durante la creación del mismo, se ha dado cuenta de lo complicado que es poder realizarlos: "Cuesta mucho porque hay muchas ideas pero es complicado porque no sabes manejar los equipos".

"Las ideas son buenas, pero necesitas llevarlas a cabo. Alquilar un equipo para hacer un cortometraje es muy caro. Si no te enseñan a hacerlo, tienes que hacer cursos. Y si no pagas a la gente que colabora, no eres profesional", lamenta.