El bonito nombre del hijo de Patricia Conde: significa "luminoso o que resplandece" y es común en Castilla y León

Si por algo se caracteriza la actriz vallisoletana Patricia Conde es por ser una persona muy discreta, que siempre ha tratado de mantener su vida privada alejada por completo del foco mediático.

Sin embargo, la fama adquirida con el paso de los años y que le acompaña desde su juventud, ha permitido que sean varios los detalles de su faceta más personal que han ido saliendo a la luz.

Su carrera es de sobra conocida por todos desde sus pinitos en el mundo del modelaje, llegando a proclamarse Miss Palencia y sus inicios en televisión como reportera de El Informal, el programa que le lanzó al estrellato, hasta la actualidad, siendo la próxima edición de El Desafío su último proyecto confirmado.

Entre medias, un sinfín de incursiones televisivas de la mano de algunos de los programas más vistos de la pequeña pantalla y más de una decena de papeles en cine y series de gran éxito. Pero, ¿y a nivel personal?

Patricia Conde es actriz, humorista, presentadora, una vallisoletana muy orgullosa de su tierra natal, de la que presume cada que tiene ocasión, en la que guarda algunos de sus mejores recuerdos y a la que regresa con frecuencia. Pero sobre todo es madre.

Concretamente desde mayo de 2013, cuando dio a luz a su primer y único hijo, fruto de su matrimonio fallido con el empresario mallorquín Carlos Seguí.

Un niño que desde su primer segundo de vida se convirtió en el principal motor de la célebre presentadora, con el que comparte una buena parte de su tiempo libre y con el que le gusta viajar y disfrutar de planes cotidianos, tal y como ella misma ha mostrado alguna que otra vez en sus redes sociales.

Se trata de un adolescente de 12 años con un nombre muy común, pero también muy bonito: Lucas.

Y es que, el hecho de que Patricia eligiese este nombre para su hijo no parece ser fruto de la casualidad, pues este tiene un significado muy curioso y especial que podría haber impulsado a la vallisoletana a decantarse por él.

Frecuencia y significado

Lucas se traduce como "luminoso o que resplandece". Se trata de un nombre que debe su origen a San Lucas, el único evangelista no hebreo, autor del tercer Evangelio y patrón de los médicos, y que parece provenir del término latino 'lucius', aunque también existen teorías que lo catalogan como un nombre hebreo.

Sea como fuere, lo cierto es que es muy común en toda España. Tanto, que ha llegado a ser el nombre de niño más escogido por los padres españoles.

Según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística, procedentes del censo anual de población a fecha de 1 de enero de 2024, en España un total de 63.516 personas comparten nombre con el hijo de Patricia Conde, con una media de edad de 15,2 años y representando el 2,666 por mil de la población.

En lo que respecta a Castilla y León, la comunidad cuenta con 3.334 personas empadronadas con el nombre de Lucas. 737 de ellas en Valladolid, 727 en León, 485 en Burgos, 419 en Salamanca, 255 en Zamora, 215 en Ávila, 211 en Segovia, 164 en Palencia y 121 en Soria.

Un nombre con mucho éxito en el conjunto del país que representa a personas "prácticas, lógicas, responsables y constantes".

Y es que, quienes se llaman Lucas se caracterizan por ser personas "soñadoras, innovadoras y con una energía desbordante, que consiguen todo lo que se proponen, que buscan superarse a sí mismas constantemente y a las que les gusta estar en constante cambio".

Además, se dice que las personas que llevan este nombre son "exigentes, perfeccionistas, creativas, tranquilas, con capacidades para afrontar con éxito posibles conflictos y que suelen ser un apoyo fundamental para sus seres queridos".

Se desconoce si el hijo de Patricia Conde cumple todos estos adjetivos, pero lo que sí es seguro es que es el principal pilar de la vida de una vallisoletana muy volcada en su educación, formación y cuidado.

Siempre le ha mantenido en un segundo plano con el fin de proteger su imagen y, aunque son contadas las veces que ha hablado de él, en ellas sí ha llegado a revelar que el pequeño es una muy "buena persona" que ha heredado su característico sentido del humor.