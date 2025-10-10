El PP carga al Gobierno la pesadilla en Arroyovereda y pide desbloquear la Ley Antiokupas: "Son vecinos ilegales"

Visita de los parlamentarios del PP a Arroyovereda. Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León

Parlamentarios "populares" han visitado el bloque de viviendas que lleva más de tres años okupado en Arroyo de la Encomienda.

Los parlamentarios del PP de Valladolid, Eduardo Carazo, Mercedes Cantalapiedra y José Ángel Alonso, junto a la portavoz del PP en el Ayuntamiento de Arroyo, Marta Sanz, han informado en la tarde de hoy de las iniciativas parlamentarias presentadas sobre el edificio de Arroyovereda de la Sareb en la localidad vallisoletana.

Un edificio en el que hace pocos días, tanto Policía Local como Guardia Civil acudían a escoltar a trabajadores de la luz y el agua para eliminar los enganches ilegales de los okupas que traen de cabeza a los propietarios de los pisos de la comunidad.

“Queremos levantar la voz. Desde el Partido Popular no toleramos a los okupas ilegales. Queremos que los vecinos vivan en convivencia y en paz. Llevan años ya sufriendo esta situación y tiene que parar”, ha señalado Marta Sanz, portavoz del PP en el Ayuntamiento de Arroyo.

Sanz ha añadido que lo que hay que destacar es que el equipo de Gobierno se está “luchando contra los delincuentes y la gente que viene a okupar las casas ilegalmente porque en Arroyo no serán bien recibidos”.

Puente, Redondo, Armengol y la Ley Antiokupas

Mercedes Cantalapiedra ha asegurado que el PP en el Congreso y el Senado ya han hecho una batería de preguntas sobre la situación de un edificio que “lleva más de tres años con determinadas personas que viven en situación ilegal y permitida por el Gobierno”.

Cantalapiedra ha asegurado que “han recibido contestación” pero que es “totalmente ilógica” por lo que “van a volver a presentar otra nueva batería de preguntas”.

La popular ha leído una de las respuestas que pone en evidencia, según sus palabras, el “consentimiento del Gobierno ante la okupación ilegal”.

“El Gobierno nos dice que es consciente de que hay 89 viviendas y 40 están okupadas. Se ha recibido y atendido a solicitudes de auxilio por los juzgados de Valladolid para identificar a las personas que habitan las viviendas. En cualquier caso, al estar sin morador en el momento de okuparlas, no se puede proceder al desalojo sin orden judicial”, ha leído Cantalapiedra.

Ha añadido que “solo hay un único responsable que es el Gobierno porque de él depende la Sareb” de que haya “vecinos ilegales”.

“El Gobierno está de brazos cruzados y obstruyendo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en su ejercicio. Si hubiera sido la Sareb la que denunciara, y el Gobierno, de la okupación ilegal se podría haber actuado”, ha afirmado.

Ante la “inacción y el consentimiento de la okupación ilegal por parte del Gobierno no nos vamos a callar”, ha añadido.

“Me gustaría preguntar a Ana Redondo y Óscar Puente qué hacen al respecto y que le preguntan a Pedro Sánchez sobre lo que pasa en Arroyo de la Encomienda”, ha añadido.

El senador, José Ángel Alonso, ha asegurado que el Gobierno “no solo es facilitador de la okupación de vivienda en Arroyo sino a nivel nacional”.

“La presidenta Armengol tiene secuestrada la Ley de Antiokupación aprobada por el Senado para que esta gente salga, en 24 horas, del lugar okupado”, ha añadido José Ángel Alonso.

Ha finalizado asegurando que “no podemos permitir que personas honradas no puedan vivir por los getas que viven aquí”.

“Pedimos a Armengol que desbloqué esa ley porque es ilegal y necesitamos un gobierno a favor de las personas honradas y no de la mafia que han demostrado que tenían en su gobierno”, ha finalizado.