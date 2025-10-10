Investigan el asalto a una vivienda a plena luz del día en Parquesol aprovechando que su morador se había ido a trabajar

La Policía Nacional ha abierto una investigación después de que un vecino del barrio vallisoletano de Parquesol se encontrase con la puerta de su vivienda forzada y el interior todo revuelto, con claros indicios de que habían entrado a robar.

Los hechos ocurrieron este pasado jueves por la mañana en la calle Juan García Hortelano, en el número 11, cuando el morador se había ido a trabajar. Los ladrones, que al parecer tenían estudiadas las rutinas de la víctima y conocían que el domicilio se quedaba vacío durante varias horas, aprovecharon para entrar.

No fue hasta que la víctima volvió del trabajo que los hechos trascendieron, avisando a la Policía Nacional para que se presentase en el lugar.

Por el momento, según han confirmado fuentes de la Policía Nacional, no hay detenidos por estos hechos.

No obstante, los investigadores estuvieron durante la tarde de este pasado jueves recabando pruebas en el edificio y recogiendo el testimonio de los vecinos.

De la misma forma, también corroboraron que ningún domicilio más de este edificio había sido forzado ni presentaba ningún señuelo puesto por los asaltantes con el objetivo de reconocer posibles viviendas vacías o rutinas de más moradores de cara al futuro.

Mientras tanto, la investigación permanece abierta y la Policía Nacional dando pasos de cara a esclarecer los hechos e identificar y detener al presunto autor o autores.

Ante estos casos, es recomendable revisar bien todas las puertas, identificando marcas dejadas por los ladrones, avisando a vecinos que no se encuentren en casa en caso de encontrarlas y sospechar de la presencia de personas ajenas al edificio, así como actitudes de evasión o nerviosismo.