Volando por la acera con un patinete eléctrico trucado a 77 km/h en Valladolid: cazado tras una persecución policial

Imagen del monopatín que llegaba hasta los 77 kilómetros por hora Fotografía: Policía Local de Valladolid

Increíble pero cierto. Un joven de 19 años ha recibido el alto de la Policía Municipal de Valladolid después de circular a 77 kilómetros por hora por la acera en la ciudad del Pisuerga y tras una persecución, como aseguran fuentes policiales en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

Los hechos se han producido a las 5:20 horas de la madrugada de este jueves, 9 de octubre. Todo después de que el joven haya sido detectado con su patinete eléctrico en la calle Transición. Los agentes pudieron darle el alto en la Avenida de Segovia con Zamora.

Tras verle en Transición, la Policía Municipal comprobó que el varón circulaba por la acera “a gran velocidad”. Detuvo su vehículo de movilidad personal cerca de la Avenida Zamora tras una persecución.

Fue entonces cuando los agentes de la Policía Local de Valladolid comenzaron a revisar el vehículo porque “les sorprendió que fuera tan rápido”. En ese momento se le hizo una prueba de velocidad para “comprobar que podía llegar a los 77 kilómetros por hora”.

“Eso quiere decir que está trucado porque el límite máximo de velocidad de estos patinetes eléctricos no puede superar los 25 kilómetros por hora. Se ha modificado y trucado algo y estaba borrada la placa de identificación del vehículo”, señalan los agentes a este periódico.

Sin embargo, apuntan que “por medio del número de serie de rueda que es el mismo que en la placa” se consiguió “ver el origen del patinete para instruir la denuncia correspondiente”.

El joven, de solo 19 años, fue denunciado tras los hechos por circular por la acera y se realizó un acta de intervención para requisar el vehículo de movilidad personal con el que circulaba el hombre.

La Policía Local fue detrás de él hasta que el varón decidió pararse en el punto anteriormente citado y las mismas fuentes apuntan que “no ha habido violencia ni nada raro por parte del varón”.

“Los agentes le siguieron hasta que el varón decidió pararse con su patinete. Se llevó la denuncia y se procedió al acta para retirar el vehículo. Esto puede conllevar otra denuncia por la modificación y el borrado del número de serie”, añade la Policía Local.

Por el número de serie del patinete se comprobará también “la procedencia” de dicho patinete tras la persecución.