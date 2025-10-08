El instituto de Valladolid donde estudió Manu Carreño: con más de 40 años de historia, público y en un conocido barrio

Valladolid puede presumir orgullosa de haber visto nacer y crecer a un gran número de rostros conocidos del panorama social.

Patricia Conde, Lola Herrera, Concha Velasco... y también Manu Carreño, considerada una de las grandes estrellas de la ciudad del Pisuerga.

Nacido en el famoso barrio obrero de Las Delicias un 6 de agosto de 1969, el pucelano se ha consagrado como uno de los personajes más destacados del periodismo deportivo, contando con una brillante carrera profesional plagada de éxitos y reconocimientos, y cuyos inicios se sitúan, precisamente, en la capital vallisoletana.

Y es que, sus primeros pasos en el mundo de la comunicación los dio en Canal 10 Onda Delicias, la radio de su barrio y en la que tuvo su primera toma de contacto con grandes leyendas del deporte como Indurain.

Lo hizo tras finalizar sus estudios en un instituto público con más de 40 años de historia, también ubicado en el barrio que le vio crecer.

Se trata del IES Delicias, un centro escolar al que llegó tras completar el primer ciclo educativo en el CEIP Fray Luis de León y en el que guarda recuerdos muy especiales de su adolescencia.

Una época en la que, además, descubrió su pasión por el deporte, llegando a practicar muchas de sus variedades junto a su grupo de amigos. Pero, ¿cómo es exactamente el centro en el que se formó Manu Carreño?

El IES Delicias es un instituto que abrió sus puertas en 1977 como respuesta a la demanda de los vecinos de un centro público que resolviese las necesidades educativas de una población que iba en aumento y que permitiese su acceso a formación superior.

Con ello, el instituto se convirtió en un centro público referente, ya no solo para los residentes del barrio, sino también para los jóvenes de varios pueblos de Valladolid, tal y como prueban sus datos de acceso a la universidad.

Y, aunque ha pasado por varias dificultades y adaptando su modelo educativo a las exigencias del momento, hoy, cuando ya han pasado 48 años desde su inauguración, sigue siendo elegido por cientos de alumnos cada año.

Tal y como recoge en su página web, son varios los factores que diferencian al IES Delicias del resto de los centros de Valladolid.

Manu Carreño.

En este sentido, se refieren a la creencia de que "la educación nos ayuda a ser libres", y de que esa educación "debe realizarse respetando las leyes y mostrando la propia diversidad de la sociedad" sin que nadie se siente discriminado.

También a una formación basada en "el respeto a los demás" en la que se inculca, además de "una firme defensa de nuestros derechos, una asunción de nuestras obligaciones perfeccionadas a través de la autodisciplina y el recurso del diálogo para la resolución de los conflictos".

Del mismo modo, defienden valores humanos como "el altruismo y la capacidad de asumir como propios los problemas de los demás", apuestan por "el desarrollo del conocimiento del cuerpo, de las sustancias y actividades perjudiciales y de la sexualidad", para que esta pueda desarrollarse, "cuando deba hacerlo, de forma que no sea germen de represiones ni de violencia de género".

Asimismo, centran su educación en una "extrema implicación pedagógica y social", en la defensa de la escuela como vehículo que facilite el progreso intelectual de los alumnos, "sea cual sea su origen familiar" y en el compromiso con el mundo actual "en todo su panorama científico, tecnológico y cultural".

Con todo ello, aclaran que su proyecto se basa en la construcción de un alumno "respetuoso, solidario, comprometido y dispuesto al esfuerzo y la superación", formado en un ambiente de trabajo "estimulante y esperanzado".

Su oferta educativa se centra en los ciclos de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato en cinco modalidades: Humanidades y Ciencias Sociales; Ciencias y Tecnología; Artes plásticas, diseño e imagen; Música y Artes Escénicas y la modalidad general, complementados con una amplia oferta de actividades extraescolares.

Todo ello, impartido en unas instalaciones renovadas que, además de diferentes aulas, incluyen biblioteca, gimnasio y teatro, entre otras.

Diferentes espacios en los que tantas anécdotas y aventuras vivió un jovencísimo Manu Carreño que, por nada del mundo, se podía imaginar lo que la vida le tenía preparado. Un camino lleno de éxito con aún muchas historias por contar.