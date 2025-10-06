El PP pide a los diputados del PSOECyL que "por lo menos" se abstengan en la iniciativa antitaurina llevada al Congreso

La portavoz de Cultura del PP en el Congreso y diputada por Sevilla, Sol Cruz Guzmán (centro), junto a los parlamentarios 'populares' vallisoletanos Mercedes Cantalapiedra (izquierda) y Eduardo Carazo (Derecha)

Que "por lo menos" se abstengan. Esta es la petición que el PP ha hecho este lunes en Valladolid a los diputados del PSOE de Castilla y León y de los territorios donde la tauromaquia se considera "parte de nuestra cultura" para el debate que este martes acogerá el Congreso sobre la iniciativa legislativa popular (ILP) tras recoger más de 700.000 firmas.

A las puertas de la plaza de toros de Valladolid, la portavoz de Cultura del PP en el Congreso y diputada por Sevilla, Sol Cruz Guzmán, acompañada por los parlamentarios vallisoletanos Eduardo Carazo y Mercedes Cantalapiedra y la senadora Arenales Serrano, ha defendido la postura de su partido frente a una propuesta que "intenta enmascararse como una distribución de competencias pero lo que se persigue es la prohibición de la fiesta".

La iniciativa ciudadana 'No es mi cultura' logró recabar más de 700.000 firmas antes de ser presentada, permitiéndose posteriormente su tramitación por parte del Gobierno hasta llegar este martes al Parlamento. Está apoyada por gran parte de los socios del PSOE, mientras que entre los socialistas existen distintas posturas.

De izquierda a derecha: Eduardo Carazo, Mercedes Cantalapiedra, Sol Cruz Guzmán y Arenales Serrano a las puertas de la plaza de toros de Valladolid

Mañana se debatirá en el congreso y posteriormente se votará su toma en consideración, en función de los resultados. La iniciativa busca instar a derogar la Ley 18/2023 que declara a la tauromaquia como parte del patrimonio cultural con protección en todo nuestro país.

Los propulsores recordaron entonces que su ILP ha logrado un 32,91% más de firmas que la presentada en 2012 para declarar la tauromaquia como patrimonio cultural, cuando se entregaron poco más de 500.000 apoyos.

En este contexto, Cruz Guzmán ha defendido que las leyes que ahora "mismo protegen y promocionan la tauromaquia" nacieron porque es "un hecho cultural" que "no tiene ideologías". Por eso, se han dirigido directamente al ala socialista que comparte, en parte, esta postura en territorios como "Andalucía, Extremadura, Valencia, Aragón, Navarra, Madrid y por supuesto Castilla y León".

La portavoz de Cultura 'popular' ha pedido así que se respete la "libertad de voto" de estos diputados socialistas después de que en la Comisión, el PSOE diera a entender "que iba a dar apoyo a continuar este trámite".

Cruz Guzmán ha recalcado en este sentido que la fiesta taurina "no va de derechas ni de izquierdas" y ha insistido en que "es un hecho cultural incontestable" que se celebra en "más del 60% de los municipios de España" donde se desarrollan festejos.

Igualmente, ha llamado a seguir el ejemplo de otros parlamentos como el francés o el portugués, donde han vivido situaciones "similares, con leyes también promovidas desde los grupos animalistas, pero que han considerado que su historia, tradición y cultura están por encima de esta propuesta y le han dado carpetazo de manera tajante".

Al mismo tiempo, la diputada del PP ha recordado que han presentado ante la Comisión una Proposición No de Ley para pedir que se cumpla el mandato de la ley vigente, que promueve la declaración de la tauromaquia como Patrimonio Inmaterial de la Unesco".

"Si de algo estamos convencidos es que es patrimonio de todos, patrimonio cultural inmaterial de España y lo defenderemos mañana con todas las fuerzas", ha garantizado.

De esta forma, la portavoz de Cultura del PP en el Congreso ha clamado por "quitar las manos ideológicas de nuestra cultura" porque, además, "esto no es patrimonio de ningún partido", sino de "los amantes, de los ganaderos, de los que cuidan la dehesa que es un ecosistema único en el mundo y del valor genético que tiene el campo español gracias a las ganaderías del toro bravo".

"Queremos sacarlo del debate ideológico, de la crispación que intenta imponernos el Gobierno continuamente para enfrentar a taurinos y antitaurinos, derecha contra izquierda", ha zanjado.

Puente, "enemigo de la fiesta"

Por otro lado, Eduardo Carazo ha recordado que el anterior equipo de Gobierno municipal en Valladolid, formado por PSOE y VTLP, siendo alcalde el actual ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, se convirtieron en "enemigo de la fiesta de la tauromaquia".

El diputado del PP ha incidido en que durante los mandatos de Puente se "castigó a los toros en Valladolid, se retiraron las ayudas a la plaza de toros y a la fiesta y provocó el cierre del Museo del Toro".

Sin embargo, ha celebrado que con el cambio de tinte político en 2023, con la entrada de PP y Vox, "se ha producido una posición de apoyo a la tauromaquia" que coincide, precisamente, con la que defenderán este martes desde el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados.

"¿Qué va a hacer Puente?"

En esta línea, Cantalapiedra se ha preguntado "qué va a hacer Puente" como secretario general del PSOE en Valladolid, ya que la provincia cuenta con 225 municipios, cada uno "con su fiesta, su patrona o patrón, y en todos una de las actividades más importantes son los toros, los encierros, las novilladas, los concursos de cortes o las corridas".

"Él, como secretario y responsable de todos los portavoces y alcaldes que tiene nuestra provincia y pensando que una iniciativa de estas características también se va a presentar en los diferentes ayuntamientos, ¿Qué va a decir Puente a sus alcaldes y portavoces?", se ha preguntado.

Por último, la también concejala en el Ayuntamiento de Valladolid ha cuestionado si el ministro "se va a poner en contra de lo que quieren los vecinos o en contra de lo que es la ideología pura y dura marcada por el sectarismo".