Arroyo de la Encomienda lanza sus ayudas escolares de hasta 105 euros por alumno: estos son los plazos y los requisitos

Este lunes, 6 de octubre, el Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda (Valladolid) abrirá a partir de las 08:30 horas el plazo para presentar las solicitudes online de las ayudas escolares del presente curso académico 2025-2026.

Esta convocatoria mantiene la cuantía de 100 euros de subvención por alumno, así como los límites de ingresos de la unidad familiar interesada, que está en 42.000 euros, 55.000 en el caso de las familias numerosas.

La compra del material debe haberse efectuado entre el 1 de julio y el 30 de septiembre de este año, además de haberse hecho en comercios de Arroyo de la Encomienda.

En las dos primeras semanas únicamente se aceptarán las peticiones tramitadas telemáticamente. Dicha opción mantiene una bonificación de cinco euros, por lo que la cuantía por alumno puede alcanzar los 105 euros si se solicita por internet en la sede electrónica del Ayuntamiento de Arroyo, en el apartado de 'Catálogo de trámites'.

Quienes prefieran formalizar la solicitud presencialmente deberán esperar hasta el 20 de octubre. El plazo de recepción de las solicitudes finalizará el día 31 de este mes en ambas modalidades, telemática y presencial.

Para los alumnos de segundo ciclo de Educación Infantil la ayuda va destinada a la compra de material escolar, cuadernos de actividades y libros de texto.

Por otro lado, en el caso de Educación Primaria, Secundaria, FP Básica y PMAR se destina a la adquisición de material informático, libros de texto y material escolar.

El importe de la ayuda varía en función de la documentación justificativa que se presente. Ésta debe realizarse mediante la aportación de facturas que demuestren la adquisición del material en comercios del municipio.

La convocatoria también tiene como requisito que el alumno beneficiario se encuentre matriculado en este curso escolar en centros educativos sostenidos con fondos públicos y que tanto el estudiante como el padre, madre o tutor que pidan la ayuda estén empadronados en el municipio.

El solicitante, es decir, el padre, madre o tutor, no podrán tener deudas con el Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda en periodo ejecutivo, desde el instante de la presentación de la solicitud hasta la resolución de las ayudas y pago de la misma.

El material objeto de subvención son los libros de texto y cuadernos de actividades; sacapuntas; rotuladores; pinturas; ceras; lapicero; pinturas de dedos; cuaderno; goma; pegamento; tijera; punzón; pincel; almohadilla; plastilina; mochila; estuche; carpeta de proyectos; folios; cartulinas; o cuadernillos.

También tablet; funda para la misma; impresoras; disco duro externo; adaptador de red; auriculares sencillos; micro SD; disco duro SSD; webcam; cristal templado para el Ipad; calculadora científica; office 365; paquete instalación antivirus; y reposamuñecas.

Para acceder a la sede electrónica (https://sede.aytoarroyo.es) es necesario un certificado electrónico o DNI electrónico. También se puede solicitar llamando al 983 407 888 en la extensión 112 o remitiendo un correo electrónico a informatica@aytoarroyo.es.