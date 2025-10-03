Un herido tras una colisión entre un turismo que iba en dirección contraria y un camión en la A-62

Un hombre de 55 años ha resultado herido tras una colisión entre un turismo y un camión en el punto kilométrico 165 de la A-62 en Pollos sentido Salamanca, como ha informado el Servicio de Emergencias.

Todo en un suceso que tuvo lugar a las 03:03 horas de esta madrugada de viernes, 3 de octubre. Según los alertantes, el conductor del turismo iba en dirección contraria, como confirman las mismas fuentes.

Se dio aviso a la Guardia Civil de Tráfico de Valladolid y a Emergencias Sanitaria-Sacyl que movilizó una ambulancia de soporte vital básico y un equipo médico de Tordesillas.

En el lugar, el personal sanitario ha atendido al varón de 55 años herido, el ocupante del turismo, que ha sido trasladado en ambulancia de soporte vital básico al Hospital Universitario Río Hortega.