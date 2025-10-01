Valladolid será la primera ciudad de España donde se pueda pasar la ITV a los patinetes eléctricos

El Ayuntamiento de Valladolid y el Grupo Itevelesa han firmado esta mañana un convenio de colaboración pionero en España para efectuar inspecciones técnicas de vehículos, incluyendo los Vehículos de Movilidad Personal (VMP).

La Policía Municipal contará con el apoyo de las estaciones de ITV de Valladolid. Para que los informes técnicos policiales sean eficaces, estos deben realizarse con instrumentos homologados como flexómetros, calibres, básculas y cinemómetros, según el artículo 83.2 del Real Decreto Legislativo 6/2015. La colaboración con Itevelesa asegura que estos controles cumplan la normativa nacional y autonómica.

El acuerdo no tiene compromisos económicos para ninguna de las partes y tendrá una vigencia de cuatro años, prorrogable anualmente hasta un máximo de otros cuatro años.

El acuerdo fue materializado por el concejal de Salud Pública y Seguridad Ciudadana, Alberto Cuadrado, y el director general de Itevelesa y presidente de AECA-ITV, Jesús García Gil.

El convenio establece la cooperación entre la Policía Municipal y Grupo Itevelesa para "mejorar y preservar la seguridad vial y la protección medioambiental". También prevé campañas informativas para concienciar a la ciudadanía sobre la obligatoriedad de que todos los vehículos circulen en condiciones óptimas a través de la ITV.

La proliferación de patinetes y otros VMP en Valladolid y la siniestralidad asociada evidencian "la extraordinaria y urgente necesidad" de controlar sus requisitos técnicos y garantizar su circulación segura en vías urbanas. La normativa vigente exige que los funcionarios policiales se actualicen y se especialicen en este ámbito para efectuar los controles pertinentes.

Durante 2024, se inmovilizaron 134 VMP, 85 resultaron siniestrados y se realizaron 63 informes de clasificación y 21 informes técnicos para Juzgados. Ocho conductores fueron condenados por delitos del Código Penal vinculados a la circulación de VMP.

Los controles policiales revelaron que de 813 VMP revisados, 21 circulaban con la ITV caducada, 7 con ITV desfavorable y en 42 se detectaron reformas de importancia. Jesús García Gil subrayó que "los vehículos de movilidad personal se interrelacionan con el resto de usuarios de las vías, tanto desde el punto de vista de circulación como desde el punto de vista de utilización combinada con otros transportes públicos, lo que hace urgente que se realicen este tipo de comprobaciones para garantizar que circulan y usan los transportes colectivos cumpliendo con los estándares de seguridad".

AECA-ITV, de la que forma parte Itevelesa, ha promovido activamente un mayor control de los VMP. Su director gerente, Guillermo Magaz, recalcó que es necesario "no solo realizar una inspección a aquellos vehículos de movilidad personal detectados con posibles irregularidades, sino también una comprobación periódica para asegurar un correcto funcionamiento a lo largo de toda su vida útil, tal como se hace con el resto de vehículos que circulan por la vía pública".

Con este acuerdo, el sector de la inspección técnica de vehículos da "un paso adelante en la adaptación a las nuevas formas de movilidad para seguir garantizando la seguridad vial y la protección del medio ambiente", concluyó Magaz, resumiendo en una frase su objetivo: "la ITV salva vidas".