La librería con 18 años de historia que resiste al e-book en Aldeamayor: "Al buen lector le gusta el papel"

Olga, a la derecha, y Marta, a la izquierda, en la Librería Mayor de Aldeamayor de San Martín Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León

Aldeamayor de San Martín es un municipio de la provincia de Valladolid que sitúa al sur de la capital vallisoletana, a unos 17-19 kilómetros de distancia, dentro de la comarca de ‘Tierra de Pinares’ y que en la actualidad cuenta con una población de 6.163 habitantes, según el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Allí se ubica la Librería Papelería Aldeamayor con Olga María Sanz García al frente y con Marta, hija de su prima, echando una mano para sacar delante el comercio que cuenta con 18 años de vida en la localidad vallisoletana.

Una librería que cuenta con su fiel clientela y que, de momento, resiste a la acción del libro electrónico y de internet, dando a los que por allí pasan su mejor trato y servicio y resolviendo cualquier duda que se plantea. Eso es lo que da el comercio de proximidad. Esa cercanía.

EL ESPAÑOL de Castilla y León charla con Olga María Sanz García para conocer más la historia de otro negocio con historia en la provincia de Valladolid.

Una vida ligada a los libros

Olga María Sanz García nació en Valladolid, hace 54 años. Lleva un total de 20 en el mundo de los negocios y 18 con su Librería Papelería en Mayor, lugar en el que vive en la actualidad esta amante de la pintura, de todo lo relacionado con la cultura, y de dar un buen paseo o hacer senderismo.

“Siempre he estado vinculada al municipio de Aldeamayor de San Martín. Mi madre es de aquí y su familia también. Venía, de pequeña, donde mis abuelos y, después, a la casa de mi tía casi todos los veranos y también en invierno”, asegura.

En el municipio vallisoletano conoció a su marido. Se casaron y se estableció definitivamente en la localidad para, posteriormente, abrir su librería que ya es histórica en el lugar.

“En mi casa siempre se ha leído mucho. A mi madre le gustaba leer y lo sigue haciendo y eso nos lo inculcó a mi hermano y a mí. Siempre hemos tenido muchos libros en casa. En aquellas épocas estaba el Círculo de Lectores y tenías que comprar varios libros al mes. A lo largo del año eran muchos libros”, añade.

De ahí que, finalmente, le llegara la idea de abrir las puertas de su librería.

Olga y Marta en la fachada de la librería Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León

18 años desde la apertura de la librería

Los trabajos anteriores a la librería siempre han sido como administrativa. De hecho, el último lo dejó para embarcarse en la gran aventura de “abrir la librería”, todo partiendo desde el “más absoluto de los de los desconocimientos” a la hora de gestionar un pequeño comercio. Nadie, en su familia, se había dedicado a ello.

“El apoyo de mi familia ha sido fundamental. También el asesoramiento de algún amigo que sí que tenía experiencia. Los inicios, como en todo, no fueron fáciles. En Aldeamayor no había existido nunca una librería”, señala.

Pero, a base de “mucho esfuerzo, tesón, constancia y horas y horas de entrega” y también de aprendizaje, añadido a que la localidad vallisoletana estaba “experimentando un aumento de la población joven y de niños” fueron llegando los clientes.

Olga, que se define como una persona “emprendedor a inquieta”, cuenta, desde hace unos años, con la ayuda de Marta, hija de una prima que para ella es como su sobrina. “Comparte conmigo el amor por los libros. Es una buena lectora”, explica nuestra entrevistada.

En la Librería Mayor, negocio propio que se ubica en la calle Carnicería y que cuenta con un total de 50 metros cuadrados se venden todo tipo de libros y, además, desde hace un par de años se organizan talleres y cuentacuentos en los que “el aforo se completa”.

Librería Mayor en Aldeamayor de San Martín Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León

La buena acogida de estas propuestas lleva a nuestra protagonista a seguir trabajando para “crear pequeños lectores” e “inculcar el amor a los libros”. Además, cuentan con página web y redes sociales e intentan ser visibles a través de todos estos canales.

“La vida de la librería es muy dinámica. Cada día es diferente. No se para. Para dar un servicio de novedades, con nuevas publicaciones y estar a la última hay que hacer un trabajo de pedido, recepción, devolución y completarlo con los artículos de papelería y objetos de regalo”, explica.

El papel o el e-book

Olga apunta que “es muy complicado sacar adelante un negocio en el medio rural” pero que “intenta dar un servicio cercano y rápido”. Si no cuentan con cualquier cosa la piden para que el cliente lo tenga cuanto antes.

“El e-book ya lleva unos años conviviendo con el libro físico. Todo tiene su público. Al buen lector le gusta el papel. También te comentan que es un presupuesto grande el que tienen a gastar en libros”, asegura nuestra entrevistada cuando le preguntamos por si el cliente apuesta por el papel o el e-book.

Su opinión es clara, el libro digital “no es una amenaza” y “convive con el que va en papel”, incluso apunta que las ventas de los libros tal y como los conocemos hoy en día “han crecido”.

“A todas las personas a las que les gusta leer les da más placer hacerlo en papel. Oler el libro, contar las páginas que quedan… pienso que a la gente le gusta más el libro físico”, finaliza.