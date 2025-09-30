Lugui, jubilada tras 41 años de gran trabajo y pregonera en Mojados: "Ahora toca disfrutar de mis hobbies"

Luguillas Cubero Catalina, bibliotecaria y pregonera de Mojados Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León

La localidad vallisoletana de Mojados se vistió de gala este 26 de septiembre para vivir las fiestas en honor a Nuestra Señora del Rosario. No se quitará el traje festivo hasta el próximo 12 de octubre con varias actividades que ha programado el Ayuntamiento.

Los vecinos y forasteros están disfrutando ya de un gran programa que viene cargado de actividades deportivas, culturales, citas musicales y con protagonismo también para sus encierros, en unos festejos que combinan tradición y diversión para todos los públicos.

El jueves 2 de octubre está marcado en el calendario de todos. Ese día va a tener lugar el izado de la bandera y, también, la coronación de reinas y reyes 2025 donde Elisa Pinilla Cobos, Tania del Pozo Benito, Yaiza Martín Velasco y Diego Casado Catalina, Andrés Núñez Álvarez y Adrián Díez Lozano van a ser los protagonistas.

Todo, instantes antes de que tenga lugar el pregón oficial que dará el pistoletazo de los días grandes en Mojados y que va a correr a cargo de una mujer muy querida en el pueblo como es Luguillas Cubero Catalina.

La pregonera concede una entrevista a EL ESPAÑOL de Castilla y León. Una mujer que, desde el año 1984 y hasta su jubilación este mes de septiembre de 2025, ha dedicado su trabajo a la biblioteca del lugar acompañando a generaciones de lectores y convirtiendo al espacio en un lugar de aprendizaje y encuentro.

Con suma felicidad recibe este cargo de pregonera y seguro que no defrauda este 2 de octubre con sus palabras.

Su vida

“Soy la pequeña de un total de cinco hermanos. He crecido en una familia donde mi madre, viuda, nos inculcó desde siempre un modelo de familia que era la piña. La unión. Soy una persona entusiasta y muy comprometida con la desigualdad y la marginación”, confiesa Luguillas Cubero Catalina, en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

Nació en Mojados hace 65 años y lleva toda la vida viviendo en el lugar. Estudió Archivística y Documentación en Valladolid.

“Mi infancia la pasé como una niña normal en cualquier pueblo. En la escuela y en la calle. Corriendo por el campo y deseando que llegara el verano para disfrutar y bañarnos en el río y coger cangrejos hasta que la escuela volviera a comenzar”, nos cuenta con nostalgia.

Cuando era pequeña, como apunta, quería ser maga. Le gustaba mucho la magia y, de hecho, aprendió un par de trucos. Pero la biblioteca de Mojados se le cruzó y gran parte de su vida la ha pasado en este gran lugar de cultura del pueblo pucelano.

La biblioteca municipal de Mojados donde Luguillas ha pasado gran parte de su vida Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León

41 años en la biblioteca

La amante de la genealogía, de los puzles y de caminar por la naturaleza vio como el Ayuntamiento de Mojados convocaba, allá por el año 1984, una plaza de bibliotecaria por oposición. Aprobó el examen y desde el 6 de agosto de ese año empezó a trabajar en el lugar.

“Soy una gran amante de la cultura. Siempre he querido inculcársela a los más pequeños y también a los adultos para hacer de la biblioteca un lugar en el que el aprendizaje fuera clave. Es uno de los centros neurálgicos de Mojados, un lugar al que ir a disfrutar”, añade.

Recuerda allí esos encuentros intergeneracionales entre abuelos y nietos y que era un lugar de reunión de estudiantes, amantes de la lectura y de todo lo que tuviera que ver con las letras y los libros.

“Tras 41 años trabajando en la biblioteca me he tenido que jubilar el pasado 10 de septiembre. Siempre he considerado la biblioteca como mi segunda casa porque ha sido mucho tiempo aquí”, nos explica emocionada.

Una actividad en la biblioteca de Mojados. Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León

Jubilada y pregonera

Nuestra entrevistada no tiene reparo en reconocer que eso de la jubilación le “daba un poco de miedo”. Sin embargo, ahora afrontará unos días de descanso para cambiar sus propósitos en unos días.

“Ahora toca disfrutar de mis hobbies y divertirme. Me puedo dedicar a lo que siempre he querido. A la genealogía entre otras cosas”, explica y a “cumplir sus sueños”.

Este jueves Mojados dará a su bibliotecaria de toda la vida el cariño que merece durante el pregón en el que “contará parte de la vida del pueblo” y “lo que ella es”.

“Cuando me dijeron que iba a ser la pregonera de las fiestas me alegré mucho. El Ayuntamiento había tenido una gran deferencia conmigo y se habían acordado de mí para darme esa despedida tan honorable”, afirma.

El objetivo que se marca para dicho pregón es el de "despedirse de Mojados como bibliotecaria” y “dar las gracias al pueblo entero”.

Lugui, una mujer volcada con el lugar en el que nació.