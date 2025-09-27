Hallan muerto en un pinar de Valladolid a un hombre que vino a trabajar en una obra desde Vigo

La Policía Nacional de Valladolid ha localizado el pasado viernes el cuerpo sin vida de Gerson F.B., un obrero de 29 años afincado en Vigo, desaparecido el pasado martes 23 mientras trabajaba en una obra en Tudela de Duero.

El cadáver apareció en un pinar de Montemayor de Pililla, a 14,6 kilómetros del lugar de su desaparición, junto al coche de empresa que él mismo conducía.

La familia denunció su ausencia ante la Policía Nacional de Vigo, y SOS Desaparecidos Galicia emitió un cartel de búsqueda. En él, especificaban que el hombre conducía un Dacia blanco con matrícula 4611MFT, tras salir de la obra.

La Subdelegación del Gobierno en Valladolid confirmó ayer que el cuerpo hallado corresponde a Gerson y que se ha activado el protocolo judicial. Se ha abierto una investigación para esclarecer las causas de la muerte, aunque en principio, no hay indicios de criminalidad, según apunta la Subdelegación.

Las diligencias continúan a la espera de los resultados del forense, que determinarán de manera oficial la causa del fallecimiento. La aparición del cadáver cierra la búsqueda iniciada hace tres días por la Policía y la familia del joven.

El Ayuntamiento de Tudela de Duero ayudó a difundir su imagen durante las búsquedas y, cuando conoció el desenlace, quiso trasladar su "más sentido pésame a toda su familia y amigos en estos momentos tan difíciles". Además, desde el Consistorio agradecieron "la colaboración de la ciudadanía y de todos los equipos de seguridad y emergencia que participaron en la búsqueda".