Muere un joven tras ser atropellado por un tractor en Muriel

Un joven de unos 20 años ha fallecido tras haber sido atropellado por un tractor en una finca del municipio vallisoletano de Muriel, como ha informado el Servicio de Emergencias.

El suceso se ha producido a las 11:22 horas de este viernes, 26 de septiembre, y un alertante avisaba de lo ocurrido asegurando que el joven “estaría fallecido”.

Desde la sala del 112 se ha informado a la Guardia Civil y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que ha movilizado al personal sanitario del centro de salud.

En el lugar del suceso, los organismos han confirmado el fallecimiento del varón de unos 20 años.