El bonito nombre del hijo de Inés Sastre: significa "hombre educado o instruido" y es común en Castilla y León

Dicen que ser padre es uno de los mayores regalos de la vida, pero también una de las cosas que más preocupaciones y quebraderos de cabeza dan incluso desde antes del nacimiento del bebé.

Durante el embarazo, los padres ya se ven en la tesitura de tener que tomar importantes decisiones que, de una manera u otra, marcarán la vida de su hijo.

Una de ellas es su nombre, una ardua elección que, aunque muchas familias tienen claro incluso desde antes de conocer la llegada del bebé, otras tantas se pasan buscando el nombre ideal hasta el último momento sin que las dudas desaparezcan hasta su cara a cara con el recién nacido.

En cualquier caso, todos aquellos acaban eligiendo uno, por lo general, el más acorde a sus gustos, creencias o preferencias.

Es en este punto donde se identifican dos bandos, los que apuestan por nombres curiosos, poco comunes y llenos de originalidad que convierten a su hijo en una persona todavía más única, especial y fácil de identificar y distinguir; y los que, por el contrario, se decantan por otros más habituales.

En este lado se sitúa la modelo y actriz vallisoletana Inés Sastre, quien el 21 de agosto de 2006 dio la bienvenida a su primer y único hijo, fruto de su breve matrimonio con el abogado Alex Corrías.

Un niño que este verano ya ha cumplido los 19 años y con un nombre muy especial, lleno de fuerza, significado e historia.

Frecuencia y significado

El vástago de la célebre modelo se llama Diego, un nombre muy común en España y también en Castilla y León.

Según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística, procedentes del censo anual de población a fecha del 1 de enero de 2024, en el conjunto del país son 157.116 las personas llamadas Diego. La media de edad se sitúa en los 34 años y estas representan un 6,594 por mil de la población.

En Castilla y León, son 12.734 los que comparten nombre con el hijo de Inés Sastre, con la misma media de edad.

La mayor parte se encuentran en Valladolid, donde figuran 3.026 hombres con el nombre de Diego; seguida de León con 2.462, Burgos con 2.236 y Salamanca con 1.362.

Inés Sastre en una imagen de archivo

Tras esta se encuentra Ávila con 851 personas, Segovia con 770 y Zamora con 769, mientras que a la cola se encuentran Palencia con 730 y Soria con 528.

En cuanto a su procedencia y significado, cabe destacar que Diego es un nombre que se traduce como "hombre educado e instruido".

En cuanto a su origen existe cierta controversia, ya que mientras unos apuntan a que deriva del nombre Santiago, otros aseguran que es de origen griego y otros tantos que proviene de una palabra hebrea.

Si bien, la versión "más aceptada" es que Diego proviene de Διδάχος, que significa "el hombre instruido" o "el hombre didáctico".

Es un nombre muy antiguo que ha sido llevado por hombres de todo el mundo que posteriormente se convirtieron en santos y que, por lo general, "se asocia con la sabiduría y el conocimiento".

Asimismo, cabe destacar que los hombres que se llaman Diego se caracterizan por ser personas "muy variables, honestas, detallistas, sinceras y atentas".

También se dice que las personas con este nombre tienen "facilidad para hacer amigos y ganarse a la gente con bromas y un trato cercano", así como "una mente ágil y veloz, muchas ideas y pensamientos constantes, y una gran capacidad de mediar conflictos". Pero, ¿cómo es realmente el hijo de Inés Sastre?

Diego Corrías Sastre

Diego es un joven de 19 años que ha crecido "con la fama de su madre", quien aparcó su trabajo como actriz, que no como modelo, con el único fin de centrarse en su cuidado y educación.

Se ha convertido en el motor de su vida y, a juzgar por las imágenes que la modelo comparte junto a él en redes sociales, ambos mantienen una estupenda relación marcada por la confianza, la complicidad, el orgullo mutuo y también por el disfrute y la diversión.

Y es que, madre e hijo se han acostumbrado a ir juntos de viaje y también a compartir jornadas de fútbol y golf, entre muchos otros planes.

Diego nació en España. Sin embargo, ha pasado gran parte de su vida en el extranjero, concretamente en Francia, junto a su progenitora, hasta que en 2020 ambos regresaron a su tierra natal, tal y como ha confesado la modelo en varias entrevistas, para que el joven "hiciera patria en su país".

En este se graduó en junio de 2024 y, al parecer, actualmente está centrado en sus estudios universitarios fuera de su casa, aunque con la figura de su madre, Inés Sastre, muy presente en cada uno de sus movimientos.

Por su parte, la vallisoletana disfruta de una vida tranquila y discreta en Madrid, alejada del foco mediático, pero con mucha actividad en redes sociales, donde suele compartir numerosas publicaciones de su brillante carrera como el gran icono de moda y belleza que es.