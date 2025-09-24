JJ Vaquero y Cocituber se sinceran sobre sus problemas con el alcohol: "Era tomarme una caña y ya hacía la llamada"

Dos grandes del humor y la gastronomía se han reunido en Valladolid para disfrutar de una divertida jornada en la que no ha faltado ni la comida, ni la diversión, ni tampoco las confesiones.

La ciudad del Pisuerga ha sido testigo de un encuentro entre el célebre humorista JJ Vaquero y el influencer gastronómico Cocituber, comúnmente conocido como Alfonso Ortega, cuyos detalles han sido revelados por este último en un vídeo resumen que él mismo ha publicado en sus redes sociales.

La visita ha supuesto para Cocituber su octavo destino como parte de la aventura en la que acaba de adentrarse. Una vuelta a España en camper en 100 días.

Tal y como se puede ver en el vídeo, los dos rostros conocidos se encontraron en la zona de la Feria de Muestras, desde donde fueron caminando juntos hacia el centro de la ciudad.

Un paseo en el que Vaquero sorprendió al influencer con algunos secretos de Valladolid que demuestran que es, en palabras del humorista, "la ciudad más sincera que hay".

"Hay una plaza circular y ¿sabes cómo se llama?" preguntó el vallisoletano a Cocituber. "La Circular", respondió. "¿La iglesia más antigua? La Antigua y ¿el campo ese tan grande que hay?, el Campo Grande", apuntó.

Confesiones que desataron la risa del influencer gastronómico en una primera toma de contacto con la que a su vez ambos confirmaron que se les presentaba un día muy divertido y lleno de humor por delante.

Su primera parada fue el Groove, un restaurante donde, según Cocituber, pudo probar "la mejor tortilla de Valladolid" y también una de las más baratas si se compara con las que se venden en los establecimientos de Madrid. "Qué buena... Dos aguas y un pincho de tortilla, 3,90, aprende Madrid de Pucela", expresó el influencer.

Tras ello se trasladaron a la zona de la Plaza Mayor y tras pasar por una tienda de souvenirs en la que Alfonso se llevó una figura de un cofrade, en representación de la famosa Semana Santa de la ciudad, pasaron por Plaza España, donde el abulense dejó completamente atónito a un frutero del mercado ubicado en la zona.

Y es que, con él fue con quien Cocituber realizó su famosa "buena acción del día" al pagarle nada más y nada menos que 50 euros por un plátano.

"He pensado que le voy a comprar un plátano para mí, le voy a dar 50 euros y si me hace el favor, a las siguientes personas que vengan a comprar les dice que las he invitado yo", le dijo. A lo que el comerciante respondió: "En eso quedamos".

Según muestra el influencer en el vídeo, una vez completada esta misión, JJ y Cocituber pasearon por Campo Grande, donde el abulense aprovechó para saludar de una manera muy particular a los pavos reales que habitan el lugar y tras ello comenzaron su periplo gastronómico.

Un recorrido que primero les llevó hasta el Bar Daicoco por recomendación del también humorista Leo Harlem.

"Es la peor droga"

Allí fue, precisamente, donde los amigos probaron "la mejor ensaladilla de Valladolid" y también donde se abrieron en canal y se sinceraron sobre sus problemas con el alcohol durante una conversación breve, pero intensa.

"La peor droga es el alcohol. Y es que, era tomarme una caña, que suena muy poco peligroso, y ya hacía la llamada. Para mí es el trampolín", confesó Vaquero.

Una experiencia compartida con su acompañante, que, por su parte, reconoció: "Yo dejé el alcohol y todo lo demás desapareció".

Y es que, cabe recordar que aunque ambos cayeron en esta adicción, los dos lograron salir de ella hace tiempo. En el caso de Vaquero, en 2019 y gracias al apoyo de su entorno y del deporte, hoy convertido en una de sus principales aficiones; y en el de Alfonso, en 2021 y por la comida, su pasión y también profesión.

"Cuando era camarero, el día de descanso salía y me pegaba unas fiestas muy tochas con alcohol y drogas. No le decía que no a nada. Y ya cuando empecé a trabajar como cómico, era casi todos los días, un no parar", llegó a confesar el vallisoletano en una entrevista con Relevo sobre esta época convulsa de su vida.

"Yo soy alcohólico, tenía un problema, y cuando decidí dejar el alcohol me aburría bastante, así que empecé a grabar bares para las redes sociales, aunque no en un plan profesional, lo que pasa es que empezó a funcionar. Me refugié en la comida y eso me ayudó a curarme", reveló el abulense en una entrevista con EL ESPAÑOL - Noticias de Castilla y León.

Hoy los dos tienen mucho que celebrar y, a sabiendas de ello, así lo hicieron. Juntos se trasladaron a comer el que Vaquero dijo ser "el mejor lechazo de Valladolid".

Una perfecta manera de poner el broche final a una jornada en la que, tal y como ha demostrado Cocituber en su vídeo, hubo tiempo para todo.