Boecillo aúna historia y fiesta con la llegada de Wellington: "La batalla es muy real, pero no muere nadie"

El diputado de Empleo, Desarrollo Económico y Reto Demográfico, Roberto Migallón, junto a Raúl Gómez, alcalde de Boecillo, y la concejala, Cristina Gil, han presentado en la mañana de este miércoles, 24 de septiembre en la sala de Recepciones del Palacio de Pimentel, la VIII Recreación Histórica ‘1812: Wellington en Boecillo’.

Un evento con diferentes actividades que se van a desarrollar durante el viernes 26 de septiembre y el domingo 28 del mismo mes con el que la localidad vallisoletana volverá a convertirse en escenario vivo de la historia.

Y es que, en el año 1812, el duque de Wellington, al frente de las tropas aliadas, libraba batallas duras en tierras castellanas frente al ejército napoleónico. Dos siglos después el municipio pucelano va a recordar aquel periodo de la historia con la recreación de batallas, talleres artesanos, música y actividades para todos los públicos.

“Se trata de la octava recreación de la llegada del Duque Wellington a Boecillo gracias a la apuesta de la Asociación Buezillo y el Ayuntamiento para dar valor a sus recursos turísticos, con desfiles, música y actividades para todos los públicos”, ha explicado Roberto Migallón.

Una cita consolidada que “aúna el rigor histórico con el ambiente festivo en un municipio que vive con ilusión este evento”, ha añadido el diputado.

“Cuidar la cultura”

“Boecillo cuida su cultura y tradición, también su historia. La llegada fue un acto muy importante en plena Guerra de Independencia. El Duque de Wellington pasó por aquí y parece que le gustó”, ha afirmado Raúl Gómez, alcalde de la localidad vallisoletana.

El municipio vallisoletano busca, cada año, dar una vuelta de tuerca a este acto con el que busca “fomentar la cultura y su historia”. Habrá también visitas a colegios los días previos y el primer edil ha recalcado la labor de la Asociación Buezillo de las que llegan desde Portugal.

“Va a haber recreaciones, batallas entre franceses y aliados, escaramuzas, mercado de artesanía, que van a completar una oferta muy atractiva par este fin de semana”, ha añadido el alcalde.

En cuanto a las novedades, las principales serán que “la llegada del Duque de Wellington será distinta para no resultar repetitiva” y que se va a desarrollar también “un taller de medicina militar”. Las recreaciones, que son las citas clave, serán el sábado por la tarde y el domingo por la mañana.

“Muy real pero no muere nadie”

Cristina Gil, la concejala de Boecillo, ha asegurado que “llegarán 145-150 recreadores” de fuera a los que hay que sumar los que participan de pueblos aledaños y del propio Boecillo.

“Es un evento con rigor histórico y ambiente festivo. La batalla es muy real pero no muere nadie. Ese ese amor por la historia la que hace que todo lo que se representa sea tan real”, ha añadido Gil.

Un evento con el que la localidad vallisoletana volverá al pasado 200 años después.

Programa completo

VIERNES, 26 DE SEPTIEMBRE

Recepción y acreditación de todos los recreadores. Centro cívico de Boecillo. A partir de las 17:00 h.

Pasacalles y recibimiento de las tropas militares. A cargo de asociación histórico cultural "Buezillo". Salida: centro cívico municipal de Boecillo. 20.00 h.

SÁBADO, 27 DE SEPTIEMBRE

Desfile militar por las calles del casco urbano: CEIP "S. Cristóbal" - C/ Pino – C/ S. José - C/ Nueva - "El Tejar". A partir de 11:30 h.

Inauguración de la "Feria de oficios y talleres artesanos". Maniobras, salvas y presentación de las tropas. Ameniza: Escuela de Música "Anna Magdalena Bach". Parque público "El Tejar". A partir de 12:00 h.

Taller de prácticas y actividades médicas de la época. Realiza: Fusiliers Chasseurs Madrid. Parque público "El Tejar". A continuación.

Recorrido por los bares con música y microteatros. Asociación Histórico Cultural "Buezillo" y Banda de Pifanos. Premio de la 41ª muestra de teatro de la Diputación de Valladolid. "El Tejar" – Vendimiador – C/ Viana – C/ Olma – C/ Veintinueve. A partir de 13:00 h.

Mercado de artesanos de 17:30 a 21:30 horas.

Reunión de mandos y marcha militar al campo de batalla. "El Tejar" – C/ Nueva – C/ Viana – C/ Olma – C/ Caño – Avda. G. Gamazo. De 17:30 a 18:00 h.

Batalla de Boecillo: "Ejército francés vs tropas aliadas". Parque vallado (Avda. Alamares del Caño). De 18:00 a 19:00 h.

Gran desfile histórico de todos los grupos. Campo de batalla – C/ Germán Gamazo – Parque "El Tejar". A partir de las 19:00 horas.

Llegada de Wellington: "Recibimiento y celebración". Asociación Histórico Cultural "Buezillo". Calles y parque público "El Tejar". A partir de las 19:30 horas.

Escaramuza: "Levantamiento y liberación del pueblo". Parque público "El Tejar". A partir de las 20:00 h.

Gran concierto final: "Amazing Grace". Ameniza: Banda de Pifanos y Escuela "Anna Magdalena Bach". Parque público "El Tejar". A continuación.

DOMINGO, 28 DE SEPTIEMBRE

Reunión de mandos y marcha militar al campo de batalla. "El Tejar" – C/ Nueva – C/ Viana – Paseo Zarcilla – C/ Parrillanos. De 11:30 a 12:00 h.

Escaramuza y clausura de la "VIII recreación histórica". Pinar junto calle Parrillanos. A partir de las 12:00 h.